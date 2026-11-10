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Sánchez expresa su profunda conmoción por la muerte de un policía nacional en Oviedo

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Madrid, 10 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este martes su profunda conmoción por la muerte de un policía nacional en una explosión tras un tiroteo en Oviedo y ha elogiado la "entrega" y "valor" de los agentes.

"Profundamente conmocionado por la muerte de un policía nacional en Oviedo. No hay palabras que alivien el dolor de su familia y compañeros. Todo mi cariño para ellos y toda mi fuerza al agente herido grave. Vuestra entrega y vuestro valor merecen la gratitud de todo un país", ha escrito Sánchez en X.

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También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han trasladado su apoyo a las Fuerzas de Seguridad tras la muerte del agente y han coincidido en reclamar el reconocimiento de los agentes como profesión de riesgo.

"Lo ocurrido en Oviedo es desolador. Mi pésame a la familia del agente fallecido y la mejor evolución para el que ha resultado gravemente herido", ha escrito Núñez Feijóo en un mensaje en X.

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Además, el líder del PP ha manifestado "todo el apoyo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que nos protegen por encima de sí mismos" y que "ejercen una profesión de riesgo que merece nuestro reconocimiento todos los días, y hoy con más motivo".

En la misma línea, el líder de Vox ha lamentado que "todavía" se les niegue a los policías ser catalogados como profesión de riesgo.

"Terrible noticia. Mi pésame a la familia, mi solidaridad con el herido y mi impotencia y mi rabia , porque todavía hay quien le niega a estos servidores públicos, tantas veces heroicos, ser catalogados como profesión de riesgo", ha señalado Abascal en un mensaje en redes sociales.

También la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha unido al pesar por el fallecimiento del agente y ha trasladado su pésame a su familia de agente, a sus amigos, vecinos y a la ciudad de Oviedo, al tiempo que ha confiado en la recuperación del policía herido en la intervención.

Por su parte, Policía Nacional ha mostrado su consternación por la muerte del agente, de la Unidad Especial de Guías Caninos, durante la requisa de una mochila sospechosa en Asturias.

"Nuestro corazón está con su familia, amigos, compañeros y seres queridos", ha escrito en un mensaje en X en el que expresa su deseo de una pronta recuperación al agente de del TEDAX-NRBQ herido durante la intervención.

También en X, la Guardia Civil ha lamentado el fallecimiento en acto de servicio del policía. "​Todo nuestro cariño y apoyo a su familia y amistades en estos momentos tan difíciles. Y deseamos una pronta recuperación al agente del TEDAX-NRBQ". EFE

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