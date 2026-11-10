Rodalies opera en Cataluña con sólo la mitad de los servicios mínimos en las horas punta

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Barcelona, 10 nov (EFE).- La red de Rodalies en Cataluña ha operado hasta las 09:00 horas de este martes con un cumplimiento de los servicios mínimos de alrededor del 50 %, según ha asegurado el director de Rodalies, Òscar Playà, que ha apelado a los maquinistas a revertir esta situación.

"No nos podemos permitir que el derecho a la movilidad no se esté respetando. Entiendo el sentimiento de los maquinistas, tras tres accidentes en la red ferroviaria en un año, pero hay que cumplir los mínimos", ha asegurado Playà en declaraciones a los periodistas en la estación de El Clot de Barcelona.

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Ante la huelga convocada para hoy por el principal sindicato de maquinistas, Semaf, la Generalitat ha decretado servicios mínimos en el servicio ferroviario que son del 66 % durante las horas punta (de 06:00 a 09:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

Según ha detallado Playà, hasta las 09:00 horas tenían que salir 137 trenes en Cataluña, pero sólo lo han hecho alrededor de la mitad.

De cara a mañana, cuando está convocada una huelga general, y el jueves, cuando tendrá lugar la segunda jornada de paro de los maquinistas, Playà ha advertido a la ciudadanía que la movilidad será muy complicada y ha pedido a los usuarios de Renfe que busquen alternativas diferentes al tren.

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Los paros en el servicio ferroviario van dirigidos al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. EFE

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