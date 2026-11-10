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Radu (Celta) explica su ausencia en Rumanía: "Es una decisión médica necesaria por salud"

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Vigo, 10 nov (EFE).- El portero del Celta Ionut Radu justificó este martes su decisión de no acudir a la concentración de la selección de su país, Rumanía, con vistas a los partidos de la Liga de Naciones y permanecer en Vigo para recuperarse de las molestias que arrastra desde hace “varios meses” en el hombro derecho.

“Es una decisión médica necesaria por mi salud. Desde hace varios meses arrastro un problema en el hombro derecho, el cual me ha obligado a jugar recurriendo a soluciones temporales contra el dolor, bajo las exigencias de un calendario muy cargado de partidos”, destaca en una carta publicada en sus redes sociales.

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El guardameta del Celta ve necesario aclarar las dudas sobre su “compromiso” con el combinado dirigido por el exfutbolista Gheorghe 'Gica' Hagi, quien, explica, ha sido informado, al igual que los médicos de la selección, por parte del jefe de los servicios médicos del club gallego, Juan José García Cota, del tratamiento a seguir.

“Durante este tiempo no he podido seguir un plan normal de entrenamiento, y el problema no se puede solucionar indefinidamente limitándose a calmar el dolor. Necesito parar y seguir un tratamiento específico. No se trata de una ausencia injustificada y mucho menos un intento de eludir a la selección nacional”, puntualiza.

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Radu lamenta que en los últimos años se han propagado todo tipo de historias sobre él, incluida la idea de que sería “una persona inadecuada dentro del vestuario de la selección”.

“Acepto la crítica deportiva y entiendo que algunos critiquen mi rendimiento, pero no acepto las insinuaciones infundadas. El respeto por la selección nacional no se mide con declaraciones de cara a la galería ni sacrificando la salud de un jugador con tal de demostrarle algo a alguien”, señala Radu, quien recuerda que disputó la semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial asumiendo “el riesgo de agravar la lesión que arrastraba en el gemelo”.

Rumanía se encuentra en el grupo 4 de la Liga B del torneo europeo, junto a Suecia, Bosnia-Herzegovina y Polonia. Después de cuatro jornadas, el equipo dirigido por Hagi cierra la clasificación, sin un solo punto. Este sábado recibirá a Polonia y cerrará la fase visitando a los bosnios. EFE

dmg/cmm

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