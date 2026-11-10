Octubre de 2026 fue un mes muy cálido y muy seco en España, según la Aemet

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Madrid, 10 nov (EFE).- El mes de octubre pasado registró una temperatura media de 16,1 grados, 1,5 grados superior al promedio del periodo de referencia 1991-2020, valores que lo dejan como un mes muy cálido y muy seco en el conjunto de la España peninsular, a pesar del paso de la dana Adam.

Son datos del balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicados este martes, que apuntan que fue el décimo mes de octubre más cálido desde el comienzo de la serie.

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Las precipitaciones fueron inferiores a las normales en buena parte del país, aunque se registraron lluvias torrenciales por Adam en el área mediterránea peninsular y Baleares.

Según un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), siete de los nueve octubres que registraron temperaturas más elevadas que el de 2026 corresponden al siglo XXI.

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En toda España se registraron temperaturas por encima de los valores de referencia.

En la península fue de 16,1 grados de media, 1,5 superiores a la temperatura del periodo de referencia; en Baleares se registraron 20 grados de media, con una anomalía de 1,2 grados superior y en Canarias la media fue de 21,3, con una anomalía de 1,1 por encima.

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De acuerdo a los datos de la Aemet, octubre pasado fue muy cálido en Baleares, en el litoral de la mitad sur peninsular, en la depresión del Guadalquivir y en las zonas más bajas de las vegas del Tajo y del Duero.

En buena parte del resto de la península predomino el carácter cálido, con algunas zonas de carácter normal en Galicia.

El carácter extremadamente cálido se registró únicamente en sectores de la Costa del Sol y del sur del litoral de Almería.

En Canarias, el carácter térmico fue predominantemente muy cálido según las zonas.

En ese mes, las temperaturas máximas se registraron en las estaciones principales de Sevilla/Aeropuerto, con 34,5 grados el día 14, seguida de Córdoba/Aeropuerto y Morón de la Frontera, ambas con 34,2 grados el día 13.

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En cuanto a las precipitaciones, el mes de octubre tuvo carácter muy seco, con valores en la península de 52,1 litros, lo que representa el 67 % del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. Las lluvias presentaron un marcado contraste entre el oeste y el este peninsular.

Fue el vigésimo octubre más seco de la serie desde 1961 y el quinto del siglo XXI.

En cambio en Baleares fue un mes húmedo, con un registro de 105,4 litros, lo que significa un 133 % del valor de referencia. Predominó el carácter entre normal y húmedo, con zonas muy húmedas en las Pitiusas.

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En Canarias fue un periodo normal, con 32 litros de agua, y un 101 % del valor normal. En el archipiélago, el carácter fue variable, entre normal y húmedo, con algunos sectores muy húmedos en las islas occidentales.

Durante el episodio por el paso de la dana Adam se registraron precipitaciones torrenciales en el área mediterránea, entre las que destacan, fuera de la red principal, los 620 litros acumulados en Pego (Alicante) el día 18.

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En cuanto a la precipitación acumulada durante el mes, los valores más elevados se registraron en Tortosa (Roquetes), con 312,6 litros, que superaron a las anteriores efemérides de precipitación máxima diaria de octubre en San Javier/Aeropuerto, con 180 litros el día 2. EFE