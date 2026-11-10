Muere un operario en Ponteareas (Pontevedra) atrapado bajo una carretilla elevadora

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Vigo, 10 nov (EFE).- Un trabajador ha muerto este martes en el municipio pontevedrés de Ponteareas tras volcar la carretilla elevadora que manejaba.

El suceso, según informa el 112 Galicia, tuvo lugar en unas instalaciones situadas en la zona de Penavella, donde el operario fue encontrado atrapado bajo la máquina por sus propios compañeros de empresa, quienes alertaron a los servicios de emergencia hacia las 20 horas.

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Pese a la rápida intervención de los equipos de rescate y sanitarios que se desplazaron hasta el lugar, no se pudo reanimar a la víctima, que ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria a su llegada.

El Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos-GES y a Protección Civil de Ponteareas, así como a patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local. EFE

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