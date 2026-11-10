Minuto de silencio en el R. Madrid-París por Jesús de Miguel y víctimas accidente de tren

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Madrid, 10 nov (EFE).- El partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones femenina entre el Real Madrid y el París comenzará con un minuto de silencio, en memoria del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el 3 de noviembre, y de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas el 28 de octubre.

La UEFA confirmó el minuto de silencio y que las jugadoras del Real Madrid llevarán brazaletes negros en el encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la competición, que se jugará esta tarde en el estadio Alfredo Di Stéfano, a las 18.45 horas. EFE

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