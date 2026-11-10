Más de 200 migrantes deciden salir de Ceuta tras el desalojo del campamento del puerto

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Ceuta, 10 nov (EFE).- Más de 200 migrantes desalojados entre el domingo y el lunes del campamento del puerto de Ceuta han optado por regresar de forma voluntaria a su país de origen, mientras que otros también han vuelto a Marruecos al tener la solicitud de asilo denegada, según han informado fuentes policiales.

El operativo policial, desarrollado en los dos últimos días, ha tenido como objetivo fundamental llevar al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) a los migrantes llegados a finales de julio que no habían sido filiados, así como para proceder a la expulsión de los que tenían denegada la solicitud de asilo.

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Los agentes detectaron la presencia en el campamento de varios menores, que han sido trasladados para su identificación.

El objetivo de esta operación es clausurar el campamento temporal del muelle de Poniente, cuya apertura levantó polémica al estar cerca de una petrolífera, así como de otras instalaciones, como el Banco de Alimentos.

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Este asentamiento fue el primer centro temporal de acogida de importancia establecido por el Gobierno en la ciudad para atender la emergencia migratoria del pasado mes de julio. EFE