Los servicios mínimos decretados por la huelga de maquinistas se incumplen en Cataluña

Barcelona, 10 nov (EFE).- Los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga convocada este martes por el sindicato mayoritario de maquinistas de trenes, Semaf, se están incumpliendo en Cataluña y los trenes no están prestando el servicio programado, según informa Renfe.
La Generalitat ha decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día. EFE
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