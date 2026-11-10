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La Universidad de Granada activa su plan ante situaciones de emergencia por la borrasca

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Granada, 10 nov (EFE).- La Universidad de Granada ha resuelto este martes declarar la situación de emergencia en los campus de Granada y Ceuta y activar el protocolo de respuesta institucional ante crisis y emergencias como consecuencia del aviso meteorológico derivado del paso de la borrasca Charles.

En concreto, en la cuenca del Genil estará mañana miércoles activo el aviso naranja por viento, mientras que en Ceuta lo estará el naranja por viento y el amarillo por lluvia.

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En un comunicado, la Universidad de Granada argumenta la medida en que estos avisos implican un riesgo significativo para las personas, instalaciones y servicios de la institución y pueden comprometer la seguridad de la comunidad universitaria y el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

La Universidad acuerda también crear un comité de emergencia encabezado por el rector, Pedro Mercado, activar los equipos operativos incluidos en el plan para adoptar las medidas necesarias y facultar a este órgano para comunicar y ejecutar, en función de la evolución del fenómeno meteorológico, las actuaciones oportunas.

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El Plan de Contingencia Institucional de la Universidad de Granada ante una Emergencia Meteorológica establece que, con aviso naranja, las clases y las actividades universitarias se mantienen y las previstas en el exterior se suspenden.

Establece también extremar las precauciones en desplazamientos, incluso ante la convocatoria de huelga general. EFE

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