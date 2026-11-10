La jueza del accidente de Adamuz da diez días a la Guardia Civil y los peritos para que informen del caso

20/01/2026 Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. A 20 de enero de 2026, en Montoro, Córdoba (Andalucía, España). El Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba), cuya titular es Cristina Pastor Recover, asume la investigación de la macrocausa del accidente ferroviario en el término cordobés de Adamuz con una plantilla conformada por doce funcionarios y un refuerzo de dos personas, autorizado éste ya por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press

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La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos, ha dado un plazo de diez días a la Guardia Civil, a los peritos judiciales y a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) para que informen del caso.

Así lo expone en una providencia del día 6 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista del "estado de las actuaciones y atendido el tiempo transcurrido desde la incoación de la presente instrucción, la especial complejidad de los hechos investigados y la necesidad de impulsar su esclarecimiento, encontrándose pendientes diligencias de investigación y la elaboración de informes periciales de especial relevancia", de ahí que considera procedente "recabar información actualizada, a fin de valorar el resultado de lo actuado y ulteriores diligencias".

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En consecuencia, pide a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Benemérita que le remita un avance del estado de investigación, con las actuaciones practicadas, resultados obtenidos, diligencias pendientes y previsión de conclusiones a la vista de lo actuado; a los peritos judiciales, que remitan un avance del estado de elaboración del informe pericial encomendado, incluyendo resultados preliminares disponibles y actuaciones pendientes, y a la Aitat, que le envíe un avance del estado de su investigación técnica y estado en el que se encuentra, "ello sin perjuicio de la autonomía y régimen propio de su investigación".

Asimismo, solicita al Ministerio Fiscal que informe sobre el traslado de los cinco vagones del tren Iryo siniestrado, a la vista de la propuesta efectuada por ILSA, para el desplazamiento de los bogies por carretera a Pinto (Madrid), que se encuentran provisionalmente precintados en la estación de Villanueva de Córdoba, todo ello para una inspección de la parte inferior, así como sobre la inspección visual y posible traslado de los vagones 6, 7 y 8, los más afectados en el siniestro.

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Igualmente, la jueza aclara a la empresa Haslerrail que el informe técnico que deberá presentar en el plazo requerido por ser el fabricante de los registradores jurídicos --cajas negras-- y proveedor de herramientas necesarias para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, "deberá de ser un informe técnico descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias --asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.--".

También, aclara a los restantes técnicos intervinientes --salvo peritos judiciales-- en la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos de los registradores jurídicos --cajas negras-- de los trenes Alvia e Iryo siniestrados señalada para el jueves de esta semana, que su informe "deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación".

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