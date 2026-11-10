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La huelga en Renfe arranca con incumplimiento de servicios mínimos y líneas sin trenes

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Madrid, 10 nov (EFE).- La jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf para ese martes ha arrancado con importantes afectaciones, sobre todo en las Cercanías de Madrid y Barcelona, debido a un incumplimiento de servicios mínimos denunciado por la compañía y que ha dejado algunas líneas inutilizadas.

Los servicios mínimos establecidos para esta jornada de huelga se están incumpliendo en Cataluña y los trenes no están prestando el servicio programado, según informa Renfe.

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La Generalitat ha decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

De hecho, la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern requerirá a Renfe información sobre el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de maquinistas de hoy y que abra expedientes para investigar el motivo por el que muchos de ellos no se presentan a sus puestos de trabajo.

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"No es aceptable el no cumplimiento de los servicios mínimos y llegaremos hasta el final de estos expedientes y en la investigación de qué ha estado pasando estos días con este incremento de la no presencialidad de los maquinistas en los servicios", ha afirmado Paneque en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Con motivo de esta huelga, convocada tras el grave accidente de tren en Urda (Toledo), a un día de que arranque una huelga general en España y en vísperas a las elecciones generales, desde la Generalitat han aconsejado a los usuarios consultar otras alternativas de transporte como autobuses interurbanos, FGC, tranvía o metro.

En el caso de Madrid, Cercanías ha subrayado que se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos decretados.

Así, no circulan los trenes de las líneas C2, C3, C4, C5 y C8 y, excepcionalmente, circula algún tren puntual en las líneas C1, C7 y C10.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha indicado que, debido a la huelga de maquinistas de Renfe de este martes, tanto metro de Madrid, como la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y los autobuses interurbanos estarán coordinados ante el posible aumento de concentración de viajeros en la red.

Aena también está advirtiendo a todos aquellos usuarios que se tengan que dirigir a los aeropuertos para tomar un vuelo que tengan en cuenta esta huelga en sus desplazamientos.

En sus redes sociales, Renfe ha alertado de que el servicio ferroviario se verá "muy afectado" durante la jornada y que se prevén demoras y disponibilidad muy limitada para realizar reubicaciones.

Por ello, recomiendan a los usuarios planificar alternativas al transporte ferroviario y consultar la información actualizada sobre el servicio en sus canales oficiales.

La operadora ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes. EFE

csb/jmj

(foto) (vídeo)

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