La Fiscalía pide que se conceda la extradición a EEUU del filántropo Chambers Jr.

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que se acceda a la solicitud de extradición reclamada por EEUU del filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr, en prisión desde el pasado mes de julio acusado de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás.

Está previsto que la vista de extradición se celebre este próximo viernes y, de cara a ese acto, el equipo de abogados que le asiste en España, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional "las discordancias detectadas" en la traducción al español de la documentación aportada.

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Estados Unidos reclama a Chambers Jr., detenido el pasado 10 de julio en Ibiza, por blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas. También se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios. EFE