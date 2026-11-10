La FIFA no ha respondido a las condiciones de San Sebastián, según su alcalde

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San Sebastián, 10 nov (EFE).- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, aseguró este martes que la FIFA "no ha respondido todavía" a las condiciones que el Ayuntamiento donostiarra planteó para ser una de las sedes del Mundial 2030, ni tampoco a la propuesta de candidatura conjunta con Bilbao.

Insausti hizo esa afirmación en la rueda de prensa ofrecida este martes tras la Junta de Gobierno Local, al ser preguntado sobre la visita que miembros del máximo organismo del fútbol mundial hicieron el pasado 4 de noviembre al estadio de Anoeta, donde además celebraron una serie de reuniones.

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Según informó ese día la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la estancia de los representantes de la FIFA en Anoeta fue la primera de la segunda ronda de visitas a las ciudades candidatas a ser sedes de la Copa del Mundo de Fútbol de 2030 que lleva a cabo este organismo.

"A las cuestiones que nosotros hemos planteado, las condiciones que hemos puesto, no se nos ha respondido todavía", remarcó el alcalde, que recordó que se trata de "aquellas cuestiones" vinculadas al hecho de que "Donostia no se ponga al servicio de la FIFA", sino que "la FIFA se ponga al servicio de la ciudad".

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El alcalde agregó que "tampoco ha habido respuesta a la propuesta conjunta con Bilbao".

Recordó que el Ayuntamiento ha sido "cauto e inteligente" poniendo "condiciones", pero también "profesional" a la hora de entregar "todos los documentos en plazo y forma" requeridos en su día por la federación internacional.

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"Creo que también tenemos que exigir a la otra parte que actúe con nosotros tal como hemos actuado con ellos", criticó Insausti, que en septiembre dijo que esperaba que en esta visita fueran respondidos sus planteamientos y sin embargo ahora habrá que esperar a saberlo "el día de la decisión final".

El regidor donostiarra fue uno de los primeros políticos vascos en posicionarse a favor de estudiar con "rigor" la conveniencia de acoger este gran evento y no ocultó su satisfacción por la decisión de las instituciones vascas de presentar una candidatura conjunta, por parte de Donostia y Bilbao.

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El pasado verano ya dejó claro que San Sebastián "no se vende" y "no está al servicio" del organismo internacional de fútbol, al tiempo que advirtió de que la actividad del Mundial 2030 tendría que "ser compatible con la vida cotidiana y la identidad" donostiarra, además de con eventos como la Donosti Cup o el Jazzaldia.

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay serán subsedes como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada íntegramente en Montevideo. EFE

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