La Confederación del Duero activa el aviso amarillo en el Tormes por el aumento del caudal

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Valladolid, 10 nov (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha activado el aviso amarillo de alerta en el río Tormes, en Salamanca, por el aumento del caudal.

Según han informado este martes fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la alerta se ha activado al paso del río por el puente del Congosto y se ha recomendado extremar la precaución.

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La CHD ha aconsejado seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. EFE