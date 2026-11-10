Javi Rodríguez: "La Copa es una competición muy especial"

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Vigo, 10 nov (EFE).- El internacional español Javi Rodríguez, defensa del Celta, afirmó este martes que la Copa del Rey es una competición “muy especial” para el celtismo, por eso el objetivo del equipo, que el viernes disputará la primera eliminatoria contra el Salamanca CF UDS, es “llegar lo más lejos posible”.

“La Copa es una competición muy especial, nos gusta tanto al equipo como a la afición. Esperemos empezar la competición con una victoria y a partir de ahí llegar lo más lejos posible”, manifestó el central gallego tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador celeste del mes de octubre.

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Tras un inicio de curso en el que le costó asentarse en el once de Claudio Giráldez por unas molestias, el canterano ha vuelto ha vuelto a convertirse en uno de los habituales para el técnico celeste.

“Empecé jugando de central en el Fortuna. El primer partido de la temporada, recuerdo que fue contra la Ponferradina, Claudio me puso ahí durante una media hora y le gustó como lo hice. A partir de ahí, ha sido mi posición y he ido mejorando las cosas que me faltaban. Ahora me encuentro muy bien, estoy muy cómodo jugando en esa posición”, declaró.

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Además, esta temporada está destacando como goleador, algo que “no esperaba” porque el año pasado no hizo ningún gol ni repartió ninguna asistencia. De los tres que suma, dos los hizo frente al Celtic en Glasgow.

“Jugar la Liga Europa, en un campo histórico de Europa como Celtic Park y hacer los goles de la victoria fue algo increíble, al final del partido ni me lo creía”, recordó el canterano. EFE

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dmg/jl