Iyana Martín: "Espero haber dado a todos el espectáculo que buscaban hoy"

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Redacción Deportes, 10 nov (EFE).- Iyana Martín, base ovetense de la selección española, se mostró "contenta" tras la ajustada victoria (73-71) de este martes ante la República Checa en el Grupo J de clasificación al Eurobasket 2027 y esperó haber cumplido con las expectativas de un Palacio de los Deportes de Oviedo completamente volcado con ella y el equipo.

"Al final era un partido de estar 40 minutos concentradas. Se han notado los altibajos que hemos tenido. Contra estos equipos no hay que dar nada por hecho, porque en cuanto te desconectas un segundo te remontan el partido. Contenta por el equipo porque hemos estado conectadas hasta el final y eso nos ha permitido llevarnos la victoria", analizó a la Federación Española de Baloncesto (FEB) al final del partido.

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Iyana, que antes del duelo ya acaparaba todos los focos al regresar a su Oviedo natal, se fue hasta los 18 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 23 de valoración para convertirse en la mejor del partido: "Cómoda con el equipo. Me transmiten esa seguridad y libertad de poder expresarme en la pista. El Palacio ha apretado muchísimo, me he sentido muy arropada en casa. Para mí ha sido un honor jugar aquí, estoy súper contenta", dijo.

La jugadora del Spar Girona, elegida en el puesto 7 del Draft de la WNBA por las Portland Fire este verano, y en el Mejor Quinteto del Mundial de Berlín, en el que ayudó a España a conseguir el bronce, remarcó su ilusión al volver a casa y jugar para su familia y el público de Oviedo.

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"Para mí es un orgullo estar aquí. Me lo quería tomar con tranquilidad y que no fuese una presión. En parte lo he conseguido. No puedo estar más orgullosa de estar aquí en casa junto a mis padres, amigos y gente más cercana, a todos los asturianos que me han animado tanto durante estos años...Espero haberles podido dar este espectáculo que buscaban hoy", concluyó. EFE