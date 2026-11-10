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Hallan en Covadonga (Asturias) diente tiburón superdepredador de hace 331 millones de años

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Oviedo, 10 nov (EFE).- Un equipo de investigadores de las universidades de Oviedo, Valencia y la UNED ha identificado en Covadonga (Asturias) un diente fósil de un tiburón superdepredador de unos 331 millones de años de antigüedad, un hallazgo que amplía la distribución geográfica conocida de este género y aporta información sobre la recuperación de los ecosistemas marinos tras una de las grandes extinciones de la historia de la Tierra.

Según ha informado la Universidad de Oviedo, el fósil, descubierto por geólogos de la ONG Geólogos del Mundo en una losa de caliza griotte, conocida como Roja Covadonga, en las inmediaciones de la Basílica y el Santuario del Real Sitio, pertenece al género extinto Carcharopsis, cuyos restos completos son extremadamente raros en el registro fósil.

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El ejemplar, que estaba fragmentado, ha sido reconstruido y estudiado mediante microtomografía computarizada, una técnica no destructiva que ha permitido analizar en tres dimensiones su estructura interna y observar la red de canales vasculares de la dentina y la morfología de la corona.

Con una altura de 43 milímetros, el diente alcanza el tamaño máximo registrado para este género y presenta una cúspide ancha y curvada con bordes doblemente aserrados y pequeñas microserraciones de esmalte similares a las de los dientes del tiburón tigre actual, características que apuntan a una dieta hipercarnívora.

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A partir de modelos matemáticos basados en las proporciones corporales de tiburones actuales, los investigadores estiman que el animal podía medir entre cinco y seis metros, lo que lo situaría entre los mayores depredadores marinos de su época.

El hallazgo constituye el primer registro de Carcharopsis en el norte del antiguo continente de Gondwana, ya que hasta ahora sus fósiles se habían localizado casi exclusivamente en el sur de Laurussia, en territorios de la actual Norteamérica y Europa, según el estudio publicado en la revista 'Journal of Palaeogeography'.

La investigadora de la Universidad de Oviedo Silvia Blanco Ferrera ha destacado que la conservación del diente y el análisis mediante microtomografía han permitido estudiar su estructura interna sin dañar el fósil y obtener información difícil de conseguir con técnicas convencionales.

Por su parte, el investigador Javier Sanz López ha señalado que el descubrimiento amplía la distribución conocida de este género y aporta datos para comprender la reorganización de los ecosistemas marinos después de la crisis biológica de finales del Devónico, conocida como evento Hangenberg.

La antigüedad del fósil corresponde al Subperíodo Misisípico del Carbonífero, una etapa de recuperación de la biodiversidad marina tras aquella extinción, una de las cinco mayores crisis de la historia de la vida en los océanos.

Los autores apuntan que la presencia de este gran depredador durante unos doce millones de años refleja la reconstrucción de las cadenas tróficas marinas, mientras que su posterior declive coincidió con los cambios ambientales de la crisis del Carbonífero medio. EFE

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