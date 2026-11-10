Gabriel González, oro en los 5 km marcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud

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Redacción Deportes, 10 nov (EFE).- El español Gabriel González logró este martes la medalla de oro en la prueba de los 5 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El atleta español se impuso con un tiempo de 20:41.36 tras dominar la carrera de principio a fin por delante del ucraniano Vitalii Tarasiuk, segundo con 20:55.54, y el japonés Futo Abe, tercero con 21:09.22.

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España ya acumula siete metales en Dakar: dos oros, dos platas y tres bronces. EFE