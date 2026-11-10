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Feijóo pide una oportunidad para dar "la vuelta" a España: "Mi programa es la cura para sanar una España herida"

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes una "oportunidad" para gobernar cuatro años y poder dar "la vuelta por completo" a España con su programa electoral, que ha presentado como la "cura con la que sanar una España herida".

"Yo solicito formalmente una oportunidad para gobernar este país de otra manera", ha solicitado Feijóo en el acto de presentación del programa electoral del PP ante las generales, en un acto en el que ha estado acompañada por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra. Feijóo ha asegurado que él no pide un cheque en blanco, pero "sí un talón con una cifra": "cuatro años para dar la vuelta por completa al país". Según ha añadido, después de esos cuatro años, los ciudadanos pueden evaluar si ha cumplido o no con sus promesas electorales.

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"MI ASPIRACIÓN NO ES QUE NADIE ME CONSIDERE EL PUTO AMO"

"Tampoco espero confianza ciega, ni del conjunto de los españoles, ni tampoco de mis colaboradores. Mi aspiración no es que nadie me considere el puto amo. Quiero ser el primer servidor de este país", ha proclamado.

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El presidente del PP ha señalado que él quiere gobernar "exactamente al revés" de cómo lo ha hecho Pedro Sánchez en estos ocho años y ha presentado su programa como "la cura con la que sanar una España herida" y la respuesta para reconstruir el país

Feijóo ha insistido en que él quiere que los españoles "dentro de cuatro años lo juzguen", de forma que evalúen si ha cumplido o no. Se trata, ha dicho, de que los españoles "comprueben al final de la legislatura, punto por punto", si el PP ha cumplido su palabra y lo que recoge su programa electoral.

CUATRO PILARES

En su discurso, ha afirmado que el poder "tiene que volver a respetar a la nación y a la gente". "Y por eso digo que no me refugiaré en la herencia recibida. Por supuesto la explicaré, y la explicaré con todo detalle y con toda claridad y todo el tiempo que haga que sea necesario, pero no será la coartada para incumplir desde el primer día", ha prometido.

Así, ha dicho que desde el primer día responderá "por lo que haga" y lo hará sobre cuatro grandes pilares que resumen su propuesta de gobierno: una reconstrucción nacional para recuperar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y devolver a España la ambición y la autoestima.

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