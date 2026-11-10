El PP tramitará una prórroga nuclear en sus primeros 100 días si llega al Gobierno

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Madrid, 10 nov (EFE).- El PP eliminará el calendario de cierre nuclear en España y tramitará, en sus primeros cien días de Gobierno, la extensión de la vida útil del parque con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"España puede ser potencia energética de Europa", reza el programa de los populares, titulado "Reconstrucción Nacional" y conocido este martes, que también plantea reducir la carga fiscal del recibo de la luz y la creación de una tarifa social única, así como acelerar las grandes inversiones industriales de interés nacional.

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En el apartado energético, el PP se compromete a eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Vandellós (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara), y a reformular "con realismo" el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).

"Nuclear, renovables, almacenamiento y respaldo suficiente se complementarán, y todas las tecnologías competirán en igualdad en subastas, ayudas y regulación", prosigue la formación, que aboga por la neutralidad tecnológica y promete una estrategia nacional de energía nuclear y la participación de España en iniciativas europeas de reactores avanzados y pequeños reactores modulares.

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Asimismo, anuncia que facilitará contratos de electricidad a largo plazo, que den precios estables a la industria y a los hogares. También la eliminación "de inmediato" del impuesto del 7 % a la producción eléctrica y una reducción de la carga fiscal del recibo de la luz.

Para los hogares más vulnerables, el PP prevé una Tarifa Social Única que "sustituirá y mejorará" los actuales bonos eléctrico y térmico. Esta llegaría "a quienes la necesitan" y sería compatible con cualquier contrato de luz y gas.

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En paralelo, impulsará un Estatuto del Consumidor Energético que refuerce los derechos de información, transparencia y reclamación para el conjunto de los usuariosy dará luz verde a que quien se quede sin luz por un fallo del sistema reciba una compensación automática, sin tener que reclamarla.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo plantea, del mismo modo, una planificación eléctrica que se adapte a las nuevas necesidades, y se da un plazo de 18 meses para resolver, con un plan de choque, los problemas que frenan la conexión de proyectos industriales, de viviendas y de centros de datos.

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En relación con la electricidad, los populares aseguran que mejorarán las conexiones con el resto de Europa y que actualizarán, en seis meses, las reglas de funcionamiento del sistema nacional para "evitar otro apagón".

En concreto, se comprometen a aprobar un plan nacional para reforzar la seguridad del sistema eléctrico y controlar las variaciones de tensión que puedan poner en riesgo el suministro; a modernizar la gestión de la red para reducir los costes de garantizar su estabilidad; y a facilitar el almacenamiento.

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Además, "ninguna central de gas o hidroeléctrica que permita disponer de electricidad cuando se necesita cerrará sin una alternativa cuya capacidad para sustituirla esté técnicamente acreditada".

En materia medioambiental, el PP insiste en que afrontará el cambio climático "con rigor científico" y "sin dogmatismo", y destaca el potencial de la economía circular para reducir residuos, aprovechar mejor los recursos y generar actividad económica.

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En el ámbito industrial, la formación adelanta que, de alcanzar el Gobierno, declararán estratégicos de interés nacional los proyectos que creen al menos cien empleos. Estos tendrán una dirección única, tramitación prioritaria y su conexión eléctrica planificada en seis meses.

Igualmente apoyará la extracción, transformación y reciclaje de materias primas, velará por las cadenas de suministro esenciales con pruebas de resistencia periódicas y creará zonas de innovación estratégica para que los grandes proyectos tecnológicos elijan España.

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A estos les garantiza suelo disponible, conexión eléctrica y digital garantizada. Los proyectos en IA, semiconductores, biotecnología, baterías o del sector aeroespacial tendrán durante siete años un trato fiscal más favorable, añade.

Mención aparte dedica a la industria de defensa, que el PP aspira a impulsar para crear empleo y reforzar la soberanía tecnológica de España. Para ello, apuesta por simplificar la contratación de defensa para que el material llegue a tiempo. EFE

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