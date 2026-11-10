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El montenegrino Nikola Dabanovic pitará el República Checa-España

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Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El árbitro montenegrino Nikola Dabanovic será el encargado de pitar este jueves el encuentro entre la República Checa y España, quinto duelo de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Nikola Dabanovic, de 44 años de edad, dirigirá por primera vez un encuentro de España, y también será la primera ocasión que pite un partido de los checos. El montenegrino tiene la escarapela FIFA desde 2009 y ha arbitrado numerosos encuentros nacionales e internacionales.

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Este año arbitró un encuentro de la fase de grupos de la Liga Europa entre el Benfica y el Celtic. También dirigió, durante la anterior ventana internacional de la UEFA, un partido de la Liga C entre Finlandia y Bielorrusia.

A lo largo de su trayectoria, ha impartido justicia en encuentros de equipos españoles como el Villarreal, Sevilla, Betis o Espanyol.

Este jueves se estrenará dirigiendo un partido de los vigentes campeones del mundo frente a República Checa, una jornada vital para los de Luis de la Fuente, que lucharán por mantener el liderato del grupo. EFE

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