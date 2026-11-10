El alza salarial en convenio sube al 3,06 % hasta octubre, muy por debajo de la inflación

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Madrid, 10 nov (EFE).- La subida salarial media pactada en los convenios colectivos fue del 3,06 % hasta octubre, ligeramente por encima del dato de septiembre (3,05 %) y muy por debajo de la inflación, que ese mes se mantuvo en el 4,9 % según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento sigue también por debajo de las cifras de todo 2025, cuando se situó en el 3,51 %, aunque ha ido elevándose a medida que avanza este año, tras iniciarlo en el 2,87 % (en el mes de enero), de acuerdo con la estadística actualizada este martes por el Ministerio de Trabajo.

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Habitualmente, las alzas suelen ser más moderadas en los primeros meses del año, con menos convenios negociados, y van subiendo conforme avanza el ejercicio y se sellan acuerdos.

A falta de un nuevo acuerdo nacional de convenios, las subidas salariales han alcanzado el 3 % recomendado en el anterior pacto, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025.

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Al detalle de los datos de octubre, la subida salarial baja al 2,27 % en el caso de los convenios de grupo de empresa, se queda en el 2,61 % en los de empresa y llega al 3,1 % de media en el caso de los convenios de sector.

Por sectores, la mayor alza se registra en la construcción, con un 3,09 %, mientras que en los servicios es del 3,08 %. Por debajo de la media, la industria (con un 3 %) y el sector agrario (2,76 %).

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Atendiendo a los acuerdos firmados únicamente en lo que va de año, la subida salarial asciende al 3,6 %, mientras que en aquellos suscritos en años anteriores pero que extienden sus efectos en la actualidad, el incremento se queda en el 2,91 %.

Del total de 3.162 convenios con efectos económicos en octubre de 2026, 948 cuentan con una cláusula de garantía salarial, que permite que el sueldo se revise al alza cada año en función del índice de precios de consumo (IPC) para proteger su poder adquisitivo.

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De esta forma, de los casi 9,6 millones de trabajadores amparados por convenio, unos 3,8 millones tienen este mecanismo de revisión salarial y casi 1,4 millones de ellos, con efectos retroactivos. EFE