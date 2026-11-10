El Alavés presentará un superávit de más de 4,1 millones de euros en sus cuentas

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Vitoria, 10 nov (EFE).- El Deportivo Alavés presentará un superávit de más de 4,1 millones de euros en sus cuentas en la próxima Junta General de Accionistas convocada para el 10 de diciembre de 2026.

El club ofrecerá por tercer año consecutivo un balance positivo de las cuentas, en este caso, de 4.106.378 euros.

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“Este balance es fruto de una gestión eficiente de la entidad alavesista que le ha permitido mantener la estabilidad de su plantilla reteniendo a los jugadores más relevantes, a la vez que reforzar su estabilidad económica, aumentar su cifra de ingresos e incrementar su resultado neto”, apuntaron en una nota de prensa.

La entidad albiazul confirmó que el ejercicio 2025-2026 se cerró con el presupuesto más alto de su historia, 104.833.675 euros, un 16 % más que los 90.061.913 euros presupuestados inicialmente.

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Del mismo modo, presentarán las cuentas para la temporada actual, 2026-2027, que contarán un presupuesto unos 15 millones menor que el anterior, 85.183.088 euros y una previsión de resultado neto favorable de 159.579 euros.

La diferencia sustancial de este descenso reside en los ingresos por venta y traspaso de jugadores, que alcanzaron los 23 millones el curso pasado, una cifra superior a la que estaba presupuestada, motivo por el que el club albiazul no se ha visto forzado vender jugadores este verano.

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A estos resultados se suma una reducción de la deuda financiera neta en un 3 % con respecto al ejercicio anterior. “Esto refleja una evolución positiva y una gestión eficaz de los recursos, que repercute en la estabilidad y solidez financiera de la entidad albiazul”, explicaron. EFE

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