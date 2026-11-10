Colau espera que los "bulos" de Abascal sean desmentidos en las urnas el 29N

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Madrid, 10 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, ha dicho este martes que espera que los "bulos" que el líder de Vox, Santiago Abascal, dijo en el programa La Revuelta no queden "sin respuesta" y sean desmentidos en las urnas el 29 de noviembre.

Colau ha sido entrevistada en este programa de TVE un día después de la polémica entrevista a Abascal por la que el presentador, David Broncano, ha pedido disculpas al inicio de la emisión durante casi media hora y ha reconocido que no estuvo "a la altura de lo que merece la televisión pública".

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"Soy la única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián. Era difícil", ha bromeado.

En concreto, Broncano ha dicho que se arrepiente de no haber usado el habitual tono cómico del programa durante la entrevista a Abascal del lunes y de haber permitido que el público fuera seleccionado por una agencia a petición de Vox, y ha asegurado sentirse "muy decepcionado" consigo mismo.

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Además, ha revelado que se planteó dejar el programa por lo ocurrido, pero ha asegurado que no lo va a hacer y ha recibido durante la emisión el respaldo de uno de los codirectores de La Revuelta, Jorge Ponce, que pese a admitir también errores ha afirmado que Broncano es "el mejor presentador de España".

Por su parte, Colau ha criticado que en el programa del día anterior estuviera "un señor de extrema derecha que dijo muchas opiniones que vulneran derechos humanos" y "muchos bulos" y "mentiras objetivas que se pueden desmentir, algunas tan increíbles como que el problema de la vivienda es por las políticas de género".

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"Esos bulos no pueden quedar sin respuesta. (Espero) que el próximo 29 de noviembre la mayoría social trabajadora de este país se acuerde de estos bulos y de estas ofensas de estos señores de extrema derecha y que los desmientan en las urnas. Creo que esa es la responsabilidad colectiva que tenemos", ha añadido.

La candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona ha señalado que la primera "prioridad nacional" para la coalición de izquierdas que lidera es que "no haya un gobierno de fachas" tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Y la segunda "prioridad nacional", ha proseguido, es que el PSOE "deje de tener esa convivencia con el mundo de la especulación" y tenga claro que "la vivienda es solo para vivir en ella, no para especular".

Por ello, ha subrayado, espera que Frente Amplio entre en el Congreso "con la máxima fuerza" tras el 29N al ser una izquierda que, en su opinión, "tiene claro" qué hacer con la vivienda, con propuestas como la prórroga automática de los alquileres.

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Colau, que ha hecho autocrítica sobre la división en la izquierda entre Frente Amplio (antes Sumar) y Podemos, se ha referido también a la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles para reclamar vivienda y salarios dignos, al animar a todo el mundo a participar y expresar su deseo de que sea "masiva".

Precisamente, el presentador de La Revuelta, David Broncano, se ha referido a esta huelga al finalizar el programa y ha anunciado que por este motivo no habrá emisión el miércoles. EFE

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