Colau critica que Abascal esparció "muchos bulos" en 'La Revuelta' y pide desmentirle con votos progresistas

Guardar

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha criticado que el líder de Vox, Santiago Abascal, se dedicó a esparcir "muchas mentiras", "bulos" y "ofensas" durante su entrevista este lunes en el programa de 'La Revuelta' que espera sean respondidas en las urnas en los comicios del 29N.

Durante una entrevista en el mismo programa que dirige el humorista David Broncano en TVE, recogida por Europa Press, Colau ha comenzado su intervención evocando la intervención del presidente de Vox un día antes, al que ha acusado de proferir opiniones que vulneran los derechos humanos.

PUBLICIDAD

Colau, que se ha referido a Abascal como el "señoro de la extrema derecha", ha confrontado que ella acude al programa sin pedir que traigan un público especial, a diferencia de Abascal, y se alegra que no estén los que le corearon este lunes.

Luego, ha insistido en que el líder de Vox vertió "muchos bulos" que se pueden desmentir. "Algunas tan increíbles como que el problema de la vivienda es por las políticas de género, o el negacionismo climático, o las personas migrantes que dicen que se llevan todas las ayudas, cosa que es mentira según todos los datos oficiales, y que esos bulos no pueden quedar sin respuesta", ha apostillado.

PUBLICIDAD

Por tanto, ha confiado en que la la mayoría social del país se acuerde de "estos bulos" y "ofensas" de Vox cuando se abra la votación el 29N y que "los desmientan en las urnas". Es más, ha proclamado que tienen la "responsabilidad compartida" de que "este señor de extrema derecha del que no va a decir el nombre" deje de ser protagonista.

LA PRIORIDAD ES IMPEDIR UN "GOBIERNO DE FACHAS"

La aspirante a la Moncloa por Frente Amplio ha proclamado que la prioridad de su espacio político es conseguir que "no haya un gobierno de fachas" en España y ha defendido que afortunadamente el país cuenta con una sociedad "diversa", gracias a la inmigración.

PUBLICIDAD

Lo contrario sería, según ha recalcado, "aburrido" y "triste" como lo era "el señor de ayer que, efectivamente, era muy triste y muy aburrido".