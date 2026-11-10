Cataluña vive otra jornada de caos ferroviario con incumplimiento de los servicios mínimos

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Barcelona, 10 nov (EFE).- El incumplimiento de los servicios mínimos en Rodalies (Cercanías) por parte de los maquinistas en huelga ha provocado este martes otra jornada de caos ferroviario en Cataluña, con miles de pasajeros desesperados esperando en estaciones por las que no pasaban trenes o lo hacían con grandes demoras.

En la hora punta de la mañana, de las 06:00 a las 09:00 horas, la Generalitat ha informado de que Rodalies ha operado con un cumplimiento de alrededor del 50 % de los servicios mínimos, lo que supone que han dejado de salir la mitad de los trenes previstos.

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Si se tiene en cuenta toda la jornada hasta las 13:00 horas, han dejado de funcionar el 41 % de los trenes programados.

Los servicios mínimos decretados por el Govern en Cataluña ante la huelga convocada en toda España por el sindicato de maquinistas Semaf son del 66 % durante las horas punta (de 06:00 a 09:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los maquinistas de Renfe "respeto" a los servicios mínimos y ha asegurado que el Govern "actuará" para garantizarlos.

Así, el Ejecutivo catalán requerirá a Renfe información sobre el incumplimiento de los servicios mínimos y que abra expedientes para investigar el motivo por el que muchos de los maquinistas no se están presentando a sus puestos de trabajo.

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La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que "llegaremos hasta el final de estos expedientes y en la investigación sobre este incremento de la no presencialidad de los maquinistas".

"No nos podemos permitir que el derecho a la movilidad no se esté respetando. Entiendo el sentimiento de los maquinistas, después de tres accidentes en la red ferroviaria en un año, pero hay que cumplir los mínimos", ha asegurado el director de Rodalies, Òscar Playà.

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El incumplimiento de los mínimos de este martes se produce después de que ayer Rodalies funcionara también con retrasos generalizados por incidencias en el servicio que la Generalitat atribuyó a los maquinistas, aunque estos negaron que se tratara de una huelga encubierta.

Como ya hizo ayer, Playà ha vuelto a pedir a los usuarios de Rodalies que busquen alternativas ante la insuficiencia del servicio ferroviario que se está prestando, una opción que recomienda también para mañana, cuando está convocada una huelga general, y para el jueves, cuando vuelven a parar los maquinistas.

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Al hacerse evidente el incumplimiento de los servicios mínimos, el Departamento de Territorio ha activado un dispositivo de 67 autobuses para reforzar el transporte por carretera en los principales corredores, como las líneas R1 y la R2 sud.

El caos ferroviario ha agravado también los atascos que suelen registrarse en las principales vías de acceso a Barcelona, con hasta diez kilómetros de colas en las rondas, por ejemplo.

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Muchos usuarios de Renfe han optado también a primera hora por utilizar las líneas de autobuses interurbanas del área metropolitana, que han registrado más pasaje del habitual y han visto formarse largas colas ante las paradas.

Los autobuses en corredores como el del Maresme se han llenado en las primeras paradas y las personas que querían subir en las siguientes no podían hacerlo y se quedaban varados, mientras muchas debían viajar de pie, como ya ocurre en otras ocasiones.

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En declaraciones a EFE, Anna Gómez, portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, ha admitido que la situación de hoy es "complicada", y ha pedido a los maquinistas de Semaf que "se replanteen" su actitud.

"Ellos tienen derecho a la huelga, pero nosotros como usuarios tenemos el derecho a exigir que se cumplan los servicios mínimos", ha dicho.

Los paros convocados por Semaf van dirigidos al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

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En su cuenta oficial en X, Renfe ha informado de que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes, incluidos los de servicios mínimos. EFE

(foto) (vídeo)