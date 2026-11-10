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Antonio Banderas interpretará villancicos en el concierto de Navidad del Teatro del Soho

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Málaga, 10 nov (EFE).- El concierto de Navidad del Teatro del Soho de Málaga tendrá como gran novedad este año la participación especial de Antonio Banderas, que interpretará algunos de los villancicos del programa, como 'Mira como beben' o 'The Christmas Song', además de encargarse de la dirección artística del espectáculo.

Bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich y con la orquesta Larios Pop del Soho al completo, el concierto está programado del 25 al 28 de diciembre, ha informado este martes el Teatro del Soho en un comunicado.

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El espectáculo reunirá sobre el escenario al Coro Intermezzo y la Panda de Verdiales Antón Pitar, para aportar un toque tradicional malagueño, y también se sumarán la soprano Berna Perles y las actrices de musicales Lorena Calero y Bella Exum, quienes pondrán voz a clásicos como 'Jingle Bell Rock' o 'Let It Snow!', entre otras partituras.

Habrá un repertorio de villancicos tradicionales españoles, clásicos americanos y obras de composición propia; 'Somewhere in My Memory' y 'Star of Bethlehem', de John Williams, pertenecientes a la banda sonora de la película 'Solo en casa', y clásicos como 'Sleigh Ride' o 'White Christmas'.

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A esta selección se suman las obras originales de Díez Boscovich, entre ellas la Fantasía sobre 'Campana sobre campana' y 'Una visita en Nochebuena', además de un popurrí de villancicos españoles. EFE

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