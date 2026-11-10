Almeida defiende que Feijóo "quiere estar en la gestión y no tanto en los shows televisivos"

09/11/2026 El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto del PP de Baleares, a 9 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). El líder del PP ha explicado las propuestas del partido en materia de vivienda, bajada de impuestos, mejora de los salarios y defensa de los intereses de las islas. POLITICA Javier Fernández - Europa Press

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el presidente de su partido y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "quiere estar en la gestión y no tanto en los shows televisivos".

Almeida ha asegurado tras asistir al desayuno informativo protagonizado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, organizado por Europa Press, que este lunes no pudo ver la participación del líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta' porque "estaba en un avión de vuelta de Benidorm", donde hizo campaña electoral por la tarde. Sí ha conocido la repercusión del programa presentado por David Broncano, que "parece ser que ha superado en audiencia incluso a Pedro Sánchez".

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El primer edil tiene claro que "lo que le viene bien a Feijóo es decirle a los españoles que es un presidente que lo que quiere es estar en la gestión y no tanto en los shows televisivos". "A mí me parece muy respetable ir a Broncano, pero yo creo que los españoles lo que merecen es un presidente del Gobierno que esté más centrado en los problemas graves que tenemos en estos momentos que en hacer gira por shows televisivos", ha argumentado.

Almeida ha tachado de "barbaridad" y "auténtico disparate" aquellas voces que pretenden poner un veto a Vox en una televisión pública dado que es "la tercera fuerza política en España". "Ya nos da una idea de cuál es la concepción y la noción de la democracia que tienen algunos", ha lanzado.

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