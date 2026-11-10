Abascal presume de haber tenido "más audiencia que Pedro Sánchez" en 'La Revuelta'

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Girona, 10 nov (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha presumido este martes en un acto electoral en Girona de haber tenido "más audiencia que Pedro Sánchez" en la entrevista concedida este lunes al programa 'La Revuelta' de Televisión Española y ha bromeado con que "la bruja de Blancanieves no puede admitir que haya nadie mejor".

Santiago Abascal ha replicado al tuit del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su entrevista para asegurar: "Sánchez está histérico".

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"Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia. Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas", ha escrito Sánchez al considerar que, durante la entrevista, el líder de Vox amenazó al presentador.

El candidato de Vox también ha comentado la intervención de su partido en la elección del público que acudió al programa y ha asegurado que el dirigente socialista: "Quería (en el programa) a las milicias que envía a nuestros mítines a lanzarnos adoquines".

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"Nos gusta poder hablar en libertad", ha sido la explicación sobre ese asunto de Santiago Abascal, quien se ha vuelto a referir a Pedro Sánchez al manifestar que "habría que ver cuál es el (público) que tenía él" cuando asistió al mismo programa.

Abascal entiende que ha ido a una entrevista "en campo contrario, aunque era la televisión pública", y ha insistido en destacar el éxito de audiencia.

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El líder de Vox ha lamentado las dificultades que a su entender encontró en esa aparición televisiva para exponer sus ideas, pero ha puntualizado que no tiene "ningún reproche que hacerle al presentador -David Broncano-".

"Al contrario, muestro mi solidaridad con él", ha indicado para lamentar de inmediato "todo el tipo de vejaciones e insultos que le lanzan desde la izquierda y la extrema izquierda, porque esos no perdonan que una pedrada se lance mal, no perdonan el desacierto".

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Santiago Abascal cree también que "la junta electoral tendrá que intervenir" después de que, en otro programa de la misma cadena, se hayan expresado a favor de limitar los espacios de Vox en la televisión pública.

Para Abascal, ese tipo de posicionamientos "solo muestran el histerismo de Pedro Sánchez y de todas sus milicias mediáticas", tras lo que ha pedido a los asistentes al acto de Girona que mantengan su apoyo a Vox sin dejarse llevar porque una entrevista "haya podido salir muy bien".

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Al palacio de congresos de la capital gerundense, donde ha tenido lugar este acto electoral, ha acudido el alcalde de la localidad francesa de Perpiñán, Louis Aliot, a quien el líder de Vox ha deseado una victoria de Marine Le Pen en aquel país. EFE

(foto)