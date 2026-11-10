86-82. El Kids&Us Manresa sufre para ganar al Bosna Sarajevo

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Manresa (Barcelona), 10 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa sufrió para ganar al Bosna Sarajevo (86-82) y sumar el quinto triunfo de la temporada en la Eurocopa, para acabar la primera vuelta como segundo clasificado del grupo D.

Nick Ongenda y JD Notae, con 31 puntos entre ambos, fueron piezas clave para que los catalanes se llevaran un triunfo sufrido ante un Bosna que sorprendió con un gran partido.

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El conjunto bosnio arrancó el encuentro muy acertado desde el perímetro, con un acertado Shawn Pipes, que puso la primera ventaja visitante en el luminoso del Nou Congost (8-11, min. 5).

Al Kids&Us Manresa le costó mostrar una cierta solidez, pero con el paso de los minutos mejoró sus porcentajes ofensivos de la mano de un Ferran Bassas que puso a los suyos por delante tras un inicio algo dubitativo (20-16, min. 8).

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En el tramo final del primer cuarto hubo un intercambio de canastas que benefició a los catalanes, que lo cerraron con un 24-20 y con unas sensaciones algo mejores que la de los minutos anteriores.

El guión en el segundo periodo se mantuvo igual que el final del anterior, con un Kids&Us Manresa bien en ataque, aunque ahora el protagonista fue JD Notae, que anotó dos triples consecutivos para poner la máxima momentánea local (36-31, min. 15).

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Sin embargo, la alegría duró poco, ya que los triples también entraron en el otro lado de la pista, y Gary Browne puso en un abrir y cerrar de ojos el 40-37 para volver a igualar la contienda.

El parcial visitante se mantuvo abierto en el tramo final de la primera mitad y el Bosna Sarajevo se marchó al descanso por delante (40-42) tras una acción sobre la bocina de Edin Atic.

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En la reanudación, los bosnios siguieron con su buena dinámica, suficiente para mantener ventajas cortas y desesperar a un Diego Ocampo que, pese a la superioridad en la clasificación, nunca vio claro el poder ganar el encuentro (47-50, min. 23).

Los manresanos hicieron el intento de darle la vuelta al marcador en múltiples ocasiones, pero el ataque sólido de los visitantes no desapareció en ningún momento, y Browne se encargó que su equipo continuara dando la sorpresa en el Nou Congost (62-64, min. 28).

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En los últimos dos minutos del tercer cuarto ambos equipos tan sólo fueron capaces de anotar una canasta, por lo que el marcador se quedó en un ajustado 64-67 antes de arrancar el último y definitivo periodo.

Cuando parecía que el Bosna iba encaminado a dar la sorpresa de la jornada, el Kids&Us Manresa puso la sexta marcha en el acelerador y logró poner un +4 tras diversas acciones positivas del reciente fichaje Isaiah Mobley (71-67, min. 32).

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Los visitantes no se rindieron e incluso lograron de nuevo darle la vuelta, pero cuando más apretó la afición del Nou Congost fue cuando apareció otra vez la figura de JD Notae, con otros dos triples, para dejarlo todo visto para sentencia (84-78, min. 39).

Al final, el Kids&Us Manresa venció al Bosna Sarajevo por 86-82 para sumar la quinta victoria de la temporada en la Eurocopa y mantenerse en la zona alta de la tabla del grupo D.

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Ficha técnica:

86. Kids&Us Manresa (24+16+24+22): Notae (15), Benitez (14), Vila (-), Scuka (-), Oriola (10) -cinco inicial-; Kolenda (11), Bassas (10), Tamba (-), Ongenda (16), Muncunill (-), Mobley (8) y Minchev (2).

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82. Bosna Sarajevo (20+22+25+15): Gholston (8), Talic (5), Hawkins (8), Atic (9), Perry (6) -cinco inicial-; Banks (2), Pipes (20), Domask (9), Vrabac (2), Browne (6) y Popovic (7).

Árbitros: Marcin Kowalski, Ioannis Tiganis y Cisil Gungor. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de baloncesto disputado en el Nou Congost. EFE

jvs/jl