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0-6. El Valencia acaba con la ilusión del Tavernes con una goleada 

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Paula Lerín

València, 10 nov (EFE).- El Valencia acabó con la ilusión del Tavernes de la Valldigna con una goleada 0-6 para acceder a la segunda ronda de la Copa del Rey ante el modesto equipo de La Safor que, más allá de encajar una abultada derrota con los goles de Dani Raba, Hugo Duro, Luis Rioja, Harvey Elliott y un doblete de Aimar Blázquez, se llevó para el recuerdo haber jugar en Mestalla como local.

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Durante toda la tarde y de forma escalonada fueron llegando al estadio valencianista cerca de 40 autobuses desde Tavernes para vivir el partido más ilusionante de toda la historia del equipo valenciano, que llegó a un acuerdo con el Valencia para que el partido se disputara en Mestalla al no estar habilitado el campo municipal para albergar un partido de estas características, un sueño para muchos de sus futbolistas, reconocidos como valencianistas.

Al mismo tiempo que la afición vallera entonaba el “a por ellos”, el Valencia ya estaba construyendo el primer gol. En la primera jugada, el japonés Sato, que se ha quedado en Valencia para jugar el partido y luego se marchará con la sub-21, dejó con mucha calidad el balón al canterano Aimar, que se desmarcó y echó a correr para asistir a Raba, que superó de primeras a Mainar a los 34 segundos.

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Las seis categorías de diferencia se notaron desde el principio, pero el Tavernes seguía con la ilusión intacta. El equipo de Lliga Comunitat quiso poner a prueba a Van Oevelen, que debutó con el Valencia, a través de una falta lateral servida por Alberola, pero fue directa a las manos del neerlandés y Joan Talens lo intentó desde lejos al ver adelantado a Van Oevelen, pero se quedó corto el meta atrapó el balón con facilidad.

Al equipo de La Safor no le duraba nada la pelota y quedó a merced de los valencianistas. Diez minutos después del gol de Raba, el extremo cántabro picó el balón por arriba de la defensa para Hugo Duro, que le pegó en el aire, de primeras y con el exterior para marcar el 0-2. Siete minutos después, Rioja marcó el tercero con la zurda tras un córner que prolongó Arnau.

El equipo de Edu Palomares, ‘Tomaca', se veía totalmente sobrepasado. El Valencia le había aguado la fiesta demasiado pronto. El equipo de Aguirre vivía en el área del equipo ‘roget’ y, tras una falta, Harvey Elliott marcó otro tanto en el minuto 23 de libre directo y pidió perdón a la grada por su expulsión ante el Villarreal hace dos jornadas.

Pese al 0-4, la afición seguía animando al Tavernes, haciendo la ola e iluminando la grada de Mestalla con las linternas de los móviles. Seguía siendo una fiesta. Mainar evitó que la goleada fuera mayor con una gran parada a Aimar antes del descanso y también tras la reanudación, pero, finalmente, no pudo evitar el gol del canterano. Aimar, que buscó el gol durante todo el encuentro, lo encontró en el 58 y en el 69 asistido en ambos por Luis Rioja.

El resultado todavía pudo ser más abultado, pero Mainar sacó con una gran mano un tiro de Mayol. Por su parte, el Tavernes se quedó cerca de celebrar un tanto en Mestalla, pero el tiro de Erik tras un saque de esquina sacado en corto se marchó al palo y el equipo vallero se quedó con las ganas de gritar gol en un estadio histórico que vive su última temporada antes del traslado al Nou Mestalla.

- Ficha técnica:

0 - Tavernes: Mainar; Morenet, Palomares (Bono, m.60), Artur, Meló, Brines (Palero, m.74); Aaron, Alberola (Jesús, m.60), Toni, Marc Talens (Erik, m.46); Joan Talens (Seral, m.46).

6 - Valencia: Van Oevelen; Foulquier, Arnau Martínez (De Haas, m.70), Copete (Iker Córdoba, m.59), Rioja (Gayà, m.70) ; Sato, Elliot, Ugrinic, Raba (Mayol, m.60); Aimar (Danjuma, m.70) y Hugo Duro.

Goles: 0-1, m.1: Raba. 0-2, m.11: Hugo Duro. 0-3, m.18: Rioja. 0-4, m.23: Elliott. 0-5, m.58: Aimar. 0-6, m.69: Aimar.

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó a Marc Talens (m.21) por parte de los locales y a Ugrinic (m.9), Rioja (m.49) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey disputado en Mestalla ante 32.155 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. EFE

plm/sab

(foto)

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