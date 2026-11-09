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Un incendio en un camión cargado de madera obligada a cortar la AP-7 en Biure (Girona)

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Barcelona, 9 nov (EFE).- Un incendio en un camión cargado de madera, que ha quemado completamente, ha obligado a cortar la AP-7 a la altura del término municipal de Biure (Girona), en ambos sentidos de la marcha.

En concreto, el fuego ha provocado el cierre de esta autopista en el punto kilométrico 16,6, y se ha desviado el tráfico por la salida 6 en sentido sur. Además, ello ha provocado afectaciones en la circulación en dirección hacia Barcelona, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) en redes sociales.

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El camión se ha accidentado poco ante de las cinco de la madrugada, y el vehículo se ha incendiado, ardiendo por completo. El conductor, por su parte, ha resultado herido leve.

Debido a este accidente, los Bomberos de la Generalitat han activado seis dotaciones terrestres, y el fuego ya está extinguido.

Por el momento se mantienen las restricciones de circulación hasta la retirada del vehículo y limpieza de la calzada. EFE

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