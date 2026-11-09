Tributo a Jane Goodall junto a su madroño en el mayor centro de rescate de primates

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Villena (Alicante), 9 nov (EFE).- El mayor centro de rescate de primates y grandes felinos del sur de Europa, gestionado por AAP Primadomus en la sierra de Villena (Alicante), ha rendido tributo este lunes a Jane Goodall en el primer aniversario de su fallecimiento, con el descubrimiento de una placa junto al madroño símbolo de la resiliencia y esperanza que la reconocida primatóloga plantó al inaugurar las instalaciones, en 2009.

La británica Goodall, fallecida en octubre de 2025, fue "inspiradora y referente" de AAP Primadomus por sus revolucionarios descubrimientos sobre los chimpancés y fue nombrada 'madrina' por su decidido apoyo a la apertura del centro desde que empezó a ser concebido en 2000.

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Al principio, este pionero proyecto contó con una notable contestación vecinal y la pedagogía de Goodall favoreció la comprensión social de su importancia.

El director de AAP Primadomus, Pablo Delgado, la directora adjunta del Instituto Jane Goodall España, Laia Dotras, y el alcalde de Villena, Fulgencio Celdrán, han encabezado el sentido homenaje a la científica con una placa junto a su madroño donde se recuerda que “tenemos la opción de usar el don de nuestras vidas para hacer del mundo un lugar mejor”.

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“El mayor peligro para nuestro futuro es la apatía”, advierte la leyenda, donde se señala que Goodall, una de las científicas más influyentes del siglo XX, “será recordada como una figura destacada en los estudios de primates y como un ser humano excepcional”.

En la sierra de Salinas, a las afueras de Villena y junto a las provincias de Murcia y Albacete, AAP Primadomus ocupa 20 hectáreas y tiene por objetivo la recuperación física y emocional de primates y felinos sometidos a torturas y maltrato en espacios domésticos o circos antes de su ubicación final en otro santuario o centro de recuperación europeo.

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Desde que hace 17 años llegara un primer grupo de diez chimpancés, han pasado por este recinto en semilibertad más de 300 primates y 120 felinos, con una presencia actual de 61 y 36, respectivamente. La media de tiempo en las instalaciones es de 3,3 años antes de ser dirigidos a un hogar definitivo para una segunda oportunidad de vida.

Fulgencio Celdrán ha destacado que la implicación de Goodall por este centro de rescate hizo trascender el proyecto después de que “en su día hubiera un cierto rechazo de la ciudadanía” y ha añadido que su figura hizo que se superaran esas reticencias iniciales y que los villenenses “hayan asumido como suyo” este centro, ya convertido en “referente internacional”.

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La directora adjunta del Instituto Jane Goodall en España ha recordado que la británica viajó con sólo 26 años a Tanzania, donde estudió a los chimpancés salvajes, la especie más parecida a los humanos, y constató por primera vez que fabricaban herramientas para conseguir alimentos y, sobre todo, que tenían emociones.

Estos estudios la auparon a ser una de las científicas de mayor impacto del siglo XX y lanzó su papel como activista por países de los cinco continentes en defensa de un mundo más justo, solidario y sostenible, lo que le valió el reconocimiento unánime mundial con distinciones como el Príncipe de Asturias de 2003 , ser Dama del Imperio Británico y Mensajera de la Paz de Naciones Unidas.

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Además de AAP Primadomus, España cuenta con otros dos centros de rescate de primates, uno la Fundación Mona de Girona y otro Rainfer de Madrid, y los tres comparten el deseo de ofrecer una segunda oportunidad a los animales y tratar de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto animal y la lacra del tráfico ilegal de ejemplares. EFE