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Torres admite que no se ha podido devolver a ningún menor desde Ceuta porque "no es fácil"

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado este lunes que, desde el 10 de agosto, han salido desde Ceuta a Marruecos 16.000 personas que cruzaron la frontera irregularmente el 30 y el 31 de julio, pero todos ellos adultos, porque "no es fácil" devolver a los menores.

Antes de intervenir en un foro organizado por Canarias 7, Torres ha criticado que el PP y Vox sigan defendiendo que lo que hay que hacer con los menores inmigrantes que entran de forma irregular en España es "ponerlos en la frontera", cuando allí donde gobiernan, como es el caso de los populares en Ceuta, no lo aplican porque es complicado.

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"Cerca de 16.000 mayores de edad han regresado desde el 10 de agosto hasta hoy de Ceuta a Marruecos. Cero menores. La competencia de menores es de la ciudad autónoma, del Gobierno de Ceuta, de un gobierno presidido por el Partido Popular. Y no han podido devolver a ninguno, porque no es fácil", ha remarcado el ministro, que coordina la respuesta de las administraciones públicas ante esa crisis.

Torres ha matizado que, ante esa situación, el Gobierno no responde con "demagogia ni populismo", porque las leyes protegen el interés superior del menor y exigen estudiar caso por caso.

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"Decir, como ha dicho (el líder de Vox, Santiago) Abascal, que lo que hay que hacer con los menores es ponerlos en la frontera, es mentir, es engañar, es decir algo que él sabe que no se puede hacer. No lo ha hecho ni (la primera ministra italiana Giorgia) Meloni en Italia", ha zanjado. EFE

(foto) (vídeo)

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