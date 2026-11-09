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Tom Berenger, Emma Suárez, Paula Echevarría y Enrique Cerezo brillarán en Almería

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Almería, 9 nov (EFE).- El actor estadounidense Tom Berenger, las actrices Emma Suárez y Paula Echevarría y el productor Enrique Cerezo recibirán el premio 'Almería, Tierra de Cine' y descubrirán su estrella en el Paseo de la Fama durante la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), que celebrará sus bodas de plata del 13 al 22 de noviembre.

Así lo ha desvelado el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, en la presentación oficial celebrada en el Patio de Luces junto a la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez; el delegado del Gobierno de la Junta, Francisco Góngora, y el director del festival, Enrique Iznaola.

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Los homenajes arrancarán el viernes 13 con Enrique Cerezo —premiado en 2011 pero aún sin estrella—, seguirán el viernes 20 con la ganadora de tres Goya Emma Suárez y culminarán el sábado 21 con Paula Echevarría y Tom Berenger, recordado por "Platoon" y que rodó en Almería "Los locos cuatreros".

"FICAL tiene unos cimientos muy sólidos", ha destacado Enrique Iznaola, quien ha subrayado que el equipo trabaja todo el año "porque hay pasión y ganas de hacer un festival como este".

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Con el reencuentro como eje de este 25º aniversario, el certamen recuperará a figuras premiadas en ediciones anteriores, como Elena Anaya, Jorge Sanz o José Mota, e instaurará dos galardones para "reconocer el trabajo de muchísima gente".

En concreto, se entregará un Premio Especial a la Producción a Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez —"para que tengamos esas películas hay que tener gente que arriesgue", ha apuntado Iznaola— y un Premio a la Comunicación para la presentadora Elena Sánchez.

Además, serán premiadas las series "La novia gitana" y "Valle Salvaje", la película inaugural "Carta blanca" recibirá el Premio Filming Almería e Ian de la Rosa el Premio Canal Sur por "Iván y Hadoum".

En el apartado competitivo, Iznaola ha recordado que el festival nació como 'Almería en corto' y en 2014 dio "el paso natural" al impulsar 'Ópera Prima', hoy su "sección estrella". Este certamen exhibirá 14 largometrajes de ficción —con el debut en la dirección de intérpretes como Aina Clotet ("Viva") o Jaime Lorente ("El mal hijo")— y 6 documentales.

"Hemos querido que este año hubiera un reconocimiento al género documental, que hasta ahora tenía muy difícil competir con la ficción tanto en corto como en ópera prima", ha explicado sobre la creación de premios específicos para este formato. A ello se suman 32 cortos de nueve países en 'Almería en Corto' y la competición del VI Certamen Nacional de Series, que cuenta con 27 producciones nominadas y seis candidaturas por categoría.

La programación incluye el estreno mundial de "Bajo un fuego", con William Levy, la clausura con "El confidente", de Daniel Calparsoro, y encuentros con cineastas como Rodrigo Cortés o David Trueba. Asimismo, una exposición retrospectiva recorrerá el Paseo de Almería y el Patio de Luces acoge una muestra fotográfica de Angelo Novi por los 60 años de "El bueno, el feo y el malo". EFE

mma/vg/bal

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