Temas del día de EFE España del martes 10 de noviembre de 2026

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HUELGA GENERAL

Madrid - Los sindicatos UGT y CCOO ultiman los preparativos para la huelga general del miércoles 11 de noviembre en favor del derecho a la vivienda y por la mejora de los salarios, que culminará con manifestaciones vespertinas en todo el país y que ha desencadenado una guerra política sobre los objetivos de la convocatoria, a las puertas de una elecciones generales.

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- 20:15h.- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, atienden a los medios de comunicación antes de participar en un piquete informativo. Puerta del Sol.

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Madrid - El Sindicato de Maquinistas ferroviarios (Semaf) convoca para este martes una nueva jornada de huelga de maquinistas del Grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Toledo - La catedral de Toledo acoge este martes el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), a la que asisten los reyes de España, acompañados por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otros responsables políticos.

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los partidos políticos continúan con sus actos de precampaña en vísperas de la huelga general del 11M, en una jornada en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará su programa electoral para los comicios del 29 de noviembre.

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ELECCIONES GENERALES (Serie previa)

Sevilla - El PP busca repetir en las elecciones del 29 de noviembre como la fuerza política más votada en Andalucía en unos comicios nacionales, lo que logró por primera vez en 2023, mientras que Adelante Andalucía podría estrenarse con representación parlamentaria, como auguran las encuestas.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023850623)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Madrid - Los siete ministros que conforman la Comisión Interministerial de Inmigración analizan la situación en la isla canaria de El Hierro tras la llegada de cerca de 5.000 personas en cayuco desde que comenzó noviembre, en una reunión extraordinaria a la que han sido invitados los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo herreño, Alpido Armas.

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TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Charles se une este martes a la tormenta Bruna para traer lluvias muy abundantes y fuertes vientos a la península, donde Castilla y León y Extremadura tienen activado el aviso rojo desde primeras horas.

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JO NESBO

Madrid - Jo Nesbo regresa con 'Sin piedad', el decimocuarto libro de la exitosa saga protagonizada por el detective Harry Hole, que comienza la historia sumido en una profunda depresión y alejado de su trabajo policial, en una novela que el autor noruego presenta este martes en una rueda de prensa virtual.

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PATRIMONIO NACIONAL

Madrid - El director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, presenta la muestra 'El arte de guardar', dedicada a los estuches, arquetas y cofres que durante siglos protegieron joyas, reliquias, objetos litúrgicos o regalos diplomáticos. La exposición propone un cambio de perspectiva: la protagonista no es la pieza guardada, sino el objeto que la guardó.

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CINE TRUEBA

Sevilla - El director de cine Fernando Trueba, que llega al Festival de Cine Europeo de Sevilla con 'Bajañí', la película musical protagonizada por Niño Josele, ha explicado que es un filme "de emociones" y de "dejarte llevar". "Es abrirte de orejas y de piernas, sentarte y volar con la música", detalla en una entrevista con EFE.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - Después de varias temporadas en las que el lujo se medía por la discreción y los logotipos parecían desterrados de las pasarelas, la moda vuelve a querer ser reconocida: el exceso recupera terreno, las marcas enseñan sus códigos. María Muñoz Rivera

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:30h.- Madrid.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El Gobierno se reúne este martes con el presidente canario, Fernando Clavijo, en una comisión interministerial de inmigración presidida por el ministro Ángel Víctor Torres para abordar el fenómeno migratorio en el archipiélago, con la vista puesta en la isla de El Hierro. Complejo de La Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- TOLEDO ALCALDE.- Encuentro informativo con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que será presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado. Hotel Rosewood Villa Magna

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Consejo de Ministros Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- CIUDADES AUTÓNOMAS.- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el exdirector del CNI Jorge Dezcallar, participan en el Foro Justicia ICAM, en una jornada dedicada a analizar la situación en ambas ciudades autónomas Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid c/ Serrano, 9 (Texto).

12:00.- Madrid.- PARTIDOS PP - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N. Espacio Torrelara de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- León.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, preside la presentación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de León. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Atención a medios a las 11:45 horas. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La diputada de Sumar en el Congreso Tesh Sidi ofrece una rueda de prensa. Congreso (Sala de prensa).

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales, acompañada por Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, ofrece declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas y SEO/Birdlife en Madrid. Centro de Creación Contemporánea Quinta del sordo. Calle del Rosario, 15 (Madrid) (Texto)

12:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo Poyato, presenta la memoria de 2025 del máximo órgano consultivo del Gobierno sede del Consejo de Estado (c/ Mayor, 79)

17:00h.- Madrid.- REY AUDIENCIAS.- Felipe VI recibe en audiencia al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Palacio de la Zarzuela (Foto)

19:00h.- Toledo.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- Misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Catedral (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Girona.- ELECCIONES VOX.- Mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Girona Sala Sinfónica del Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

00.00.- Barcelona.- HUELGA RENFE.- El Sindicato de Maquinistas Semaf convoca para desde este martes hasta el jueves incluido una nueva huelga de maquinistas del Grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Barcelona.- EMPRESARIOS CATALUÑA.- La asociación empresarial FemCat organiza su XIV Fòrum, en la que intervienen su presidente, Tatxo Benet, y el presidente catalán, Salvador Illa, entre otras personalidades. Petit Palau del Palau de la Música Catalana. (Texto)

09:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Seguridad Social detalla beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

09:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios colectivos correspondiente al mes pasado.

09:00h.- Madrid.- TURISMO CRUCEROS.- Los principales directivos de la industria de cruceros se reúnen en el Internactional Cruises Summit Hotel Meliá Castilla. Poeta Joan Maragall, 43. Madrid.

09:45h.- Madrid.- TURISMO NIEVE.- Presentación de las novedades de las estaciones de esquí alpino y de fondo del Pirineo francés, les Pyrénées, para este invierno 2026-27. ASTER - Innedito16. Gran Vía, 30, 14a Planta.

10:00h.- Barcelona.- EMPRESA FAMILIAR.- Un grupo de entidades, como Pimec, los economistas catalanes y la asociación de la empresa familiar en Cataluña, dan a conocer propuestas de cambios en Sucesiones y Donaciones en Cataluña para favorecer la continuidad de las empresas familiares. Auditorio del colegio de Periodistas (Texto)

10:30h.- Madrid.- FONDOS INVERSIÓN.- Inverco presenta el VIII Estudio: “Visión de los partícipes sobre los Fondos de Inversión y sus gestores" Hotel Orfila, c/Orfila 5 10:45h.-Madrid.- ESPAÑA DEUDA. El Tesoro celebra la última subasta de letras este mes de noviembre, que será a 3 y 9 meses; aunque celebrará una de obligaciones el próximo día 19 de este mes.

11:00h.- Madrid.- ESTUDIO MUJER.- GIRA Mujeres (Coca-Cola) presenta, junto con Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España, un nuevo estudio sobre el emprendimiento femenino en España. C/ de la Ribera del Loira, 20-22 (Oficinas de Coca-Cola Europacific Partners)

11:30h.- Barcelona.- TRANSPORTE VTC.- El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, atiende a los medios tras comparecer en la ponencia de la futura ley del taxi y las VTC. Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella.

11:30h.- Valladolid.- TURISMO INTUR.- El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Sicilia, participa en la presentación de la Feria de Turismo de Interior, INTUR 2026. Centro Cultural Miguel Delibes (Texto)

12:00h.- Madrid.- LOGÍSTICA TRANSPORTE.- Anfac realiza la presentación de resultados de la edición 2025 de los informes de valoración logística a cargo del director general de ANFAC, José López-Tafall y la directora de economía y logística de ANFAC, Aránzazu Mur.

16:00h.- Madrid.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recibe a representantes de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois, que causó ochenta muertos y más de ciento cuarenta heridos en esta parroquia compostelana el 24 de julio de 2013. Ministerio de Economía.

19:45h.- Madrid.- PREMIOS APIE.- La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) entrega los Premios Tintero y Secante, que en esta ocasión ha concedido en la categoría de Tintero a la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, y en la de Secante al director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. Auditorio de CaixaForum (Pº del Prado, 36).

20:15h.- Madrid.- HUELGA GENERAL.- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, atienden a los medios de comunicación antes de participar en el piquete informativo convocado en la esquina de la Puerta del Sol con la calle Alcalá, que será el punto de salida de cara a la huelga general del 11 de noviembre. Esquina Puerta del Sol con calle Alcalá (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11:00.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece en rueda de prensa en la Oficina del Gobierno de Canarias en Madrid. Calle Fernanflor, 8. Madrid. (Texto) (Foto).

11:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Instituto de Política Social (IPSE) presenta una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su número dos, Aina Calvo, por presuntos delitos de alta traición y prevaricación en el ejercicio de sus responsabilidades durante la crisis migratoria de Ceuta. Tribunal Supremo.

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles.

San Sebastián.- DÍA MEMORIA.- Acto central para conmemorar el Día de la Memoria en Euskadi, que este año se celebra a los pies de la escultura de la Paloma de la Paz de Nestor Basterretxea y en presencia de representantes institucionales y políticos. Sagüés (Texto) (Foto).

Bilbao.- SALUD PÚBLICA.- Bilbao acoge la 19ª Conferencia Europea de Salud Pública (EPH Conference 2026), el mayor foro europeo en este ámbito, que reunirá a cerca de 2.800 profesionales de más de 80 países para hablar sobre salud urbana, desigualdades en salud y cambio climático. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

09:00h.- València.- MEDIO AMBIENTE ECOFIRA.- Feria Valencia celebra del 10 al 12 de noviembre Ecofira, la Feria Internacional de las soluciones medioambientales y transición ecológica. Feria Valencia (Texto).

09:30h.- Madrid.- COMUNICACIÓN IA.- Presentación del informe 'La IA en los medios digitales en España', dentro de la jornada Gobernanza de Medios. Veracidad y credibilidad en la era de la IA, que organiza el Observatorio de medios e información responsable. CaixaForum Madrid.

10:00h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- Mas de 50 entidades del ámbito oncológico presentan un manifiesto con las cinco prioridades para avanzar frente al cáncer ante las elecciones generales del 29N. Federico Rubio y Galí, 84

11:00h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (Aeacap) presenta la campaña “¿A qué estamos esperando?” y un informe en el que analiza la situación del cáncer de pulmón en España y ofrece una serie de medidas para mejorar el abordaje de estos pacientes. Espacio Margarete. Calle Carranza, 5, 1º derecha.

11:00h.- Madrid.- RELIGIÓN CATÓLICA.- La fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) presenta su campaña internacional Redweek 2026 con el objetivo de concienciar sobre la situación de los millones de cristianos que sufren persecución por causa de su fe en todo el mundo. C/Ferrer del Río, 14.

11:00h.- València.- ASUNTOS SOCIALES.- Acto de entrega de ayudas de la 13ª Convocatoria Fundación Bancaja – CaixaBank ‘Capaces’, que ha concedido 200.000 euros a 17 proyectos que promueven la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, personas con trastorno mental y personas en situación de dependencia en la Comunitat Valenciana. Fundación Bancaja, plaza de Tetuán, 23 (Texto)

11:30h.- Badajoz.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.- El expresidente del Gobierno Felipe González clausura la segunda edición de las 'Jornadas Ibéricas sobre Grandes Incendios Forestales' , cuyo programa incluye también la entrega de los galardones 'Prometeo', uno de los cuales ha recaído en el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, quien asiste a su entrega. Sede Cajalmendralejo (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Madrid.- SANIDAD ELECCIONES.- Medicina responsable organiza "El debate. El futuro de la sanidad ante el 29N", en el que representantes de los cuatro principales partidos políticos contrastarán sus propuestas sobre el futuro del sistema sanitario. Colegio de Médicos de Madrid. Santa Isabel, 51

13:30h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa en el panel de alto nivel sobre enfermedades raras y clausura el evento organizado por el European Health Summit. Sede del Parlamento Europeo (Paseo de la Castellana, 46, Madrid).

18:30h.- Girona.- ARQUITECTURA IA.- El foro BTM, organizado por EFE y la Fundación Guitart, organiza fuera de programa un debate sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la arquitectura. Caixa Fórum. Ciutadans, 19 (Texto) (Foto)

19:00h.- Santander.- PSOE IGUALDAD.- El PSOE Santander reconoce, en sus premios Carmen Alborch a la igualdad, a la ministra del ramo, Ana Redondo. Casino El Sardinero. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CULTURA

Santander.- ARTE EXPOSICIÓN.- La Fundación Bruno Alonso muestra "Afinidades electivas", una exposición de collages del poeta, editor y crítico Carlos Alcorta.

10:00h.- Madrid.- JO NESBO.- El autor superventas noruego Jo Nesbo presenta en rueda de prensa telemática su nueva novela, 'Sin piedad', el caso número catorce para su famoso detective Harry Hole. (Texto)

10:15h.- Madrid.- COLECCIONES REALES.- El director de la Galería de la Colecciones Reales, Víctor Cageao, presenta "El arte de guardar", una muestra dedicada a los estuches, arquetas y cofres que durante siglos protegieron joyas, reliquias, objetos litúrgicos o regalos diplomáticos. Planta -2, sala de Borbones Galería de las Colecciones Reales.

10:30h.- Girona.- TEMPORADA ALTA.- El dramaturgo y director Pablo Messiez presenta 'La forma humana', que se estrenará el 14 de noviembre en el festival Temporada Alta y que pone en diálogo las entrevistas de Francis Bacon a David Sylvester con la novela 'El cordero carnívoro'. (Texto)

10:30h.- Bilbao.- MUSEO GUGGENHEIM.- El Museo Guggenheim Bilbao presenta 'Dan Flavin: Algo de luz', muestra dedicada al artista estadounidense Dan Flavin y a su producción entre las décadas de 1960 y 1980. Museo Guggenheim.

11:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, presenta la exposición 'Miguel Ángel Rojas. La noche', la retrospectiva de uno de los artistas más importantes de la escena latinoamericana. Acceso al Museo por Biblioteca (entrada por Nouvel)

12:00h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- Presentación de la nueva edición de 'Éxodo y exilio del arte. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil', de Arturo Colorado, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en patrimonio artístico durante la Guerra Civil y la posguerra. El acto será presentado por Miguel Falomir, director del Museo del Prado. Museo del Prado.

12:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe un legado en homenaje al escritor Antonio Gala con un acto en el que intervendrán el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno Crespo. Salón de Actos del Instituto Cervantes y Caja de las Letras (c/ Barquillo, 4, Madrid).

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