Rajoy cree que la huelga general es "el acto más caro de la campaña electoral"

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Vigo, 9 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha señalado que la huelga general convocada para este miércoles es "el acto más caro de la campaña electoral" para los comicios del 29N.

En una reunión con empresarios en Mos (Pontevedra), Rajoy ha criticado la huelga general del 11 de noviembre al considerarla un ejercicio de "innovación" por dirigirse contra la oposición.

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"El único problema es que no lo pagan los organizadores, sino muchísimos ciudadanos españoles y, sobre todo, muchas pequeñas y medianas empresas que no se merecen esta broma a estas alturas de la historia", ha asegurado el expresidente del Gobierno.

Rajoy ha interpretado la convocatoria de huelga como un mero "aperitivo" de la contestación social que preparan las centrales sindicales ante una eventual victoria del PP en las urnas.

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En su opinión, España atraviesa "la etapa más oscura desde que se aprobó la Constitución de 1978", bajo el mando de un "gobierno frankenstein" apoyado en fuerzas independentistas y extremistas con el único propósito de impedir gobernar al partido conservador PP.

Frente a esta deriva, ha articulado su discurso en torno a cinco prioridades indispensables para "recuperar la sensatez y el sentido común", que pasan por cambiar de Ejecutivo, conformar una mayoría sólida capaz de aprobar leyes y presupuestos tras años de prórrogas y "aumento brutal" de la presión fiscal, restaurar el respeto al Estado de derecho y a los jueces, frenar la división social y centrarse estrictamente en la gestión pública.

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En este último punto, ha censurado la proliferación de ministros centrados "en el tuit" y ha abordado el deterioro de cuestiones esenciales como el transporte ferroviario, la inflación o la política exterior ante la crisis migratoria de Ceuta.

Además, ha rechazado las medidas gubernamentales en materia residencial y ha acusado al Ejecutivo de no haber hecho "absolutamente nada en ocho años" y de estrangular la oferta, porque, "si tú pones topes al alquiler o si tú prohíbes los desahucios, es muy difícil que una persona o una empresa que pueda tener unos pisos y alquilarlos, lo haga".

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Rajoy ha reivindicado la experiencia y solvencia del PP para liderar la alternativa política en España. EFE

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