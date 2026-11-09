Espana agencias

Rahm salta al sexto puesto de la clasificación mundial tras su triunfo en Abu Dabi

Guardar

Redacción Deportes, 9 nov (EFE).- El golfista español Jon Rahm ha pasado a ser el número seis en la clasificación mundial después de su triunfo en el torneo de Abu Dabi, primera parte de la final del DP World Tour, lo que supone su mejor posición en el ránking desde mayo de 2024.

Rahm gana nueve posiciones en la clasificación que lidera el estadounidense Scottie Scheffler, seguido del norirlandés Rory McIlroy y del inglés Matt Fitzpatrick, según la actualización del listado publicada este lunes.

PUBLICIDAD

El de Abu Dabi es el primer triunfo del jugador vasco fuera de LIV, la liga saudí a la que dio el salto a finales de 2023 convirtiéndose en el golfista mejor pagado del mundo.

En abril de ese año, ganó el Masters de Augusta y en noviembre de 2022, la final de Dubái del circuito europeo y desde entonces, su palmarés sólo se incrementó con cuatro victorias en torneos de LIV.

PUBLICIDAD

Rahm, que mañana, martes, cumple 32 años, acabó 2025 en el puesto 84 del ránking mundial, pero al empezar a computar los torneos de la liga saudí para la clasificación, empezó a escalar de forma progresiva hasta colocarse con los mejores.

El 'León de Barrika' fue número uno del mundo por primera vez en julio de 2020 y, tras ganar también el Abierto de Estados Unidos en 2021, mantuvo el liderazgo de forma salteada hasta mayo de 2023, cuando fue desbancado por Scheffler.

Después de imponerse en Abu Dabi, su primer torneo en casi dos meses debido al nacimiento de su cuarta hija y al que llegó con poco entrenamiento, Rahm tiene opciones matemáticas de proclamarse el mejor jugador de la temporada del circuito europeo, la llamada 'Race to Dubai', en cuya clasificación está en el sexto puesto.

Necesitaría ganar la final de Dubái, que comienza este jueves, y esperar que no tuvieran una buena actuación los rivales que le preceden, en especial, el español Eugenio Chacarra, líder del ránking, y McIlroy, segundo clasificado.

Rahm ya ganó la orden de mérito en 2019, el segundo español que lo hizo tras los seis títulos que consiguió Severiano Ballesteros.

En la clasificación mundial, Scheffler sigue líder una semana más, con una media de puntos de 15.84, por delante de McIlroy (8.01), Fitzpatrick (6.82) y los estadoundienses Cameron Young (6.75) y Wyndham Clark (5.92), mientras que Rahm tiene una media de 5.00 puntos.

Chacarra se mantiene en el puesto 37 y David Puig, el tercer español en el top cien, pasa al 77, después de quedar quinto empatado en Abu Dabi junto con el malagueño Ángel Ayora, que gana doce posiciones y se queda en el puesto 111. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 9 de noviembre

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este 9 de noviembre

Embalses España lunes 9 de noviembre: reserva de agua bajó -0,73 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España lunes 9 de noviembre: reserva de agua bajó -0,73 %
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”