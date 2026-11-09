Rahm salta al sexto puesto de la clasificación mundial tras su triunfo en Abu Dabi

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Redacción Deportes, 9 nov (EFE).- El golfista español Jon Rahm ha pasado a ser el número seis en la clasificación mundial después de su triunfo en el torneo de Abu Dabi, primera parte de la final del DP World Tour, lo que supone su mejor posición en el ránking desde mayo de 2024.

Rahm gana nueve posiciones en la clasificación que lidera el estadounidense Scottie Scheffler, seguido del norirlandés Rory McIlroy y del inglés Matt Fitzpatrick, según la actualización del listado publicada este lunes.

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El de Abu Dabi es el primer triunfo del jugador vasco fuera de LIV, la liga saudí a la que dio el salto a finales de 2023 convirtiéndose en el golfista mejor pagado del mundo.

En abril de ese año, ganó el Masters de Augusta y en noviembre de 2022, la final de Dubái del circuito europeo y desde entonces, su palmarés sólo se incrementó con cuatro victorias en torneos de LIV.

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Rahm, que mañana, martes, cumple 32 años, acabó 2025 en el puesto 84 del ránking mundial, pero al empezar a computar los torneos de la liga saudí para la clasificación, empezó a escalar de forma progresiva hasta colocarse con los mejores.

El 'León de Barrika' fue número uno del mundo por primera vez en julio de 2020 y, tras ganar también el Abierto de Estados Unidos en 2021, mantuvo el liderazgo de forma salteada hasta mayo de 2023, cuando fue desbancado por Scheffler.

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Después de imponerse en Abu Dabi, su primer torneo en casi dos meses debido al nacimiento de su cuarta hija y al que llegó con poco entrenamiento, Rahm tiene opciones matemáticas de proclamarse el mejor jugador de la temporada del circuito europeo, la llamada 'Race to Dubai', en cuya clasificación está en el sexto puesto.

Necesitaría ganar la final de Dubái, que comienza este jueves, y esperar que no tuvieran una buena actuación los rivales que le preceden, en especial, el español Eugenio Chacarra, líder del ránking, y McIlroy, segundo clasificado.

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Rahm ya ganó la orden de mérito en 2019, el segundo español que lo hizo tras los seis títulos que consiguió Severiano Ballesteros.

En la clasificación mundial, Scheffler sigue líder una semana más, con una media de puntos de 15.84, por delante de McIlroy (8.01), Fitzpatrick (6.82) y los estadoundienses Cameron Young (6.75) y Wyndham Clark (5.92), mientras que Rahm tiene una media de 5.00 puntos.

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Chacarra se mantiene en el puesto 37 y David Puig, el tercer español en el top cien, pasa al 77, después de quedar quinto empatado en Abu Dabi junto con el malagueño Ángel Ayora, que gana doce posiciones y se queda en el puesto 111. EFE