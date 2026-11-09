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Pueyo (CHA) llama a secundar la huelga general para defender el derecho a la vivienda

09/11/2026 El presidente de CHA, Jorge Pueyo. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA CHA
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Chunta Aragonesista secundará la convocatoria de huelga general del próximo miércoles, 11 de noviembre. Su presidente, Jorge Pueyo, ha invitado a toda la ciudadanía aragonesa a participar en esta movilización convocada para defender el derecho a una vivienda digna y asequible.

"La vivienda es la raíz que sostiene la vida, la dignidad y el futuro de cualquier persona. Hoy ese cimiento se está desmoronando bajo el peso de la especulación. La paciencia se ha agotado y paramos para defender nuestro derecho a vivir en nuestra tierra, no simplemente a sobrevivir", ha señalado Jorge Pueyo en rueda de prensa.

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El presidente de CHA ha advertido de que la crisis habitacional golpea especialmente a la juventud, que ve cómo la precariedad laboral y los precios desorbitados del alquiler hacen prácticamente imposible emanciparse y desarrollar un proyecto de vida autónomo.

"¿Cómo puede una persona joven, con un salario mínimo, afrontar el alquiler, la alimentación, los suministros y el transporte, y además ahorrar para acceder a una vivienda? No podemos aceptar que emanciparse antes de los 30 años se haya convertido en un privilegio", ha manifestado.

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Pueyo ha recordado los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que sitúan en el 98,7% del salario el esfuerzo que tendría que realizar una persona joven para alquilar una vivienda en solitario.

BARRIOS Y PUEBLOS

El presidente de CHA también ha alertado de que esta emergencia habitacional está expulsando a la población de sus barrios y pueblos, especialmente en municipios turísticos aragoneses, donde la proliferación de viviendas turísticas y la presión especulativa dificultan que la población local pueda permanecer en su territorio.

"No podemos permitir que nuestras ciudades se conviertan en escaparates impersonales ni que nuestros pueblos sean parques temáticos estacionales. Necesitamos vivienda para que la juventud pueda quedarse, para garantizar el relevo generacional y para mantener vivos nuestros barrios y comarcas", ha defendido.

Ante esta situación, CHA reclama "regular e intervenir el mercado para garantizar alquileres asequibles, frenar la especulación inmobiliaria, establecer contratos de alquiler indefinidos, e incrementar la inversión en vivienda pública tanto en las ciudades como en el medio rural".

"La vivienda es un derecho estatutario y constitucional, no un activo financiero al servicio de quienes buscan maximizar sus beneficios. Las instituciones tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder a un hogar y a unas condiciones de vida dignas. Por eso llamamos a secundar la huelga y a participar en las movilizaciones del 11 de noviembre, por un Aragón donde poder vivir", ha concluido Pueyo.

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EuropaPress

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