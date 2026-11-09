Prohens informa a agentes económicos y sociales sobre las actuaciones del Govern contra el incremento de precios

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, mantendrá este lunes en Ca n'Oleo (10.30 horas) una reunión con agentes económicos y sociales para informar sobre las actuaciones del Ejecutivo autonómico contra el alza de los precios.

El encuentro reunirá a representantes del Govern, de las organizaciones empresariales, sindicales y sectoriales, así como entidades económicas y profesionales del archipiélago.

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A la reunión también asistirán el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, entre otros representantes institucionales.