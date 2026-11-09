Ponsarnau: "Queremos quedar primeros, ese es el objetivo"

Guardar

Bilbao, 9 nov (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admitió que el objetivo en el partido de Liga de Campeones (BCL) que les enfrentará mañana martes con el Alba Berlín en Miribilla es ganar por al menos cuatro puntos para remontar el resultado de Alemania y acabar primero del grupo.

"Queremos quedar primeros, ese es el objetivo. A lo mejor no hemos acertado, pero hemos hecho un planteamiento de un partido de 80 minutos en el que estamos perdiendo por tres puntos y ahora jugamos en casa. A ver si somos capaces", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa.

PUBLICIDAD

Ponsarnau reconoció la dificultad que entraña un rival con "unas virtudes complicadas" para las características de su equipo y que, además, cuenta con "la historia y tradición" del conjunto berlinés. No obstante, insistió en la ambición con la que afrontan un encuentro que considera "casi una final".

El técnico se mostró optimista a pesar de que en las dos últimas semanas "muchos jugadores no han podido tener continuidad" debido a distintos problemas físicos, ya superados por todos ellos a excepción de Harald Frey. El base noruego arrastra una lesión muscular y es duda para esta cita.

PUBLICIDAD

"Vamos a ver en qué medida podemos contar con él. Harald es un jugador fantástico cuando juega bien y cuando no puede jugar bien. Está haciendo todo lo posible para recuperarse de la lesión y lo necesitamos al cien por cien. Vamos a valorarlo", explicó.

Por otro lado, el técnico catalán señaló que la derrota del pasado sábado en Girona les hizo "daño", aunque considera que, desde un punto de vista objetivo, el partido de Fontajau supuso "un paso adelante clarísimo como equipo y como construcción". "Estamos en un camino adecuado, con cosas mucho más avanzadas que la temporada pasada", recalcó. EFE

PUBLICIDAD

ibn/jas/og