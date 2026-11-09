PNV y EH Bildu se disputan la hegemonía del nacionalismo y su influencia en Madrid

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Rafael Herrero

Vitoria, 9 nov (EFE).- Las elecciones generales del 29N se presentan en Euskadi como una pugna entre las dos grandes fuerzas nacionalistas, el PNV y EH Bildu, que se disputan la hegemonía en el País Vasco -con el permiso del PSE- y se juegan, al mismo tiempo, mantener su posible influencia en la política nacional.

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Son los dos contendientes que protagonizarán los polos opuestos en Euskadi, aunque los comicios generales históricamente son más propicios para el PSE-EE, que ganó en 2023 y que aspira a conservar su representación en Euskadi pese al contexto general adverso.

Desde la perspectiva de los dos grandes bloques nacionales que se disputarán La Moncloa, Euskadi se presenta como un territorio propicio para Pedro Sánchez y hostil para una eventual mayoría PP-Vox. No en vano, 16 de sus 18 diputados actuales han sostenido esta legislatura el Gobierno socialista. Una mayoría clara que no tiene visos de cambiar demasiado el 29N.

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PNV y EH Bildu se disputarán el cara a cara en dinámicas inversas, ya que los jeltzales, más desgastados e inmersos en disensiones internas, cotizan a la baja, mientras que la pujanza de la formación independentista no parece haber tocado techo.

Los socialistas vascos, por su parte, aspiran a concentrar el voto útil contra la alianza PP-Vox y mantener su representación, aunque puedan verse superados por EH Bildu, mientras que el PP tiene esperanzas de aprovechar la ola positiva para incrementar sus escaños, lo que se antoja como un reto muy complicado.

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El Frente Amplio y Podemos parten con pobres expectativas en Euskadi, una vez que su electorado está siendo absorbido en gran medida por EH Bildu. Hay que recordar que Podemos llegó a obtener dos victorias históricas en los comicios de 2016. Diez años después, esos votantes parecen haber olvidado sus recelos y aceptado a EH Bildu como el referente de la izquierda vasca.

Euskadi aporta 18 escaños al Congreso de los Diputados, pero la presencia vasca en la Cámara ha resultado decisiva en muchas legislaturas, como en las dos últimas, en las que tanto el PNV como EH Bildu han actuado como leales socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Aunque ambas fuerzas nacionalistas se observan entre sí como grandes rivales, las dos comparten el rechazo frontal a Vox y lo que representa.

La alianza ya expresa del PP con Vox descarta de entrada que el PNV cierre cualquier acuerdo de estabilidad con un eventual gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Aquellos apretones de mano que el PNV de Xabier Arzalluz se dio con el PP de José María Aznar no podrán repetirse, ya que la postura jeltzale contra las políticas de Vox, un partido que proclama la desaparición de las autonomías, es firme.

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Por este motivo, la capacidad de influencia que ambos partidos han tendido en los últimos años depende de que el manual de resistencia de Pedro Sánchez vuelva a funcionar y los números permitan repetir un ejecutivo de izquierdas, un escenario que, a día de hoy, solo las encuestas del CIS se atreven a vaticinar.

En las elecciones de 2023, el PSE-EE fue la fuerza más votada en Euskadi, seguida del PNV con EH Bildu en tercer lugar a solo 1.114 votos de los jeltzales. A cada uno de estos partidos les correspondieron 5 escaños, mientras que el PP logró 2 y Sumar se hizo con 1.

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La mayoría de las encuestas auguran para el 29 de noviembre una victoria clara de EH Bildu, una formación que continúa ensanchando su base social y que ha conseguido rentabilizar su giro histórico hacia la ‘realpolitk’, que le ha convertido en el más fiel socio del Gobierno de España.

Ni siquiera la amalgama de organizaciones críticas que han salido de sus filas, unas apegadas a las viejas dialécticas de lucha y otras afectas al comunismo más ortodoxo, parece afectar electoralmente a la marca de Arnaldo Otegi, que crece a costa de lo que pierden las formaciones a la izquierda del PSOE y del voto joven.

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El último sondeo del Gobierno Vasco, publicado el 30 de octubre, otorga a EH Bildu una victoria clara con 7 diputados en el Congreso.

Esa misma encuesta vaticina un descenso del PNV, que podría perder un escaño y quedarse sin grupo propio en el Congreso. Los jeltzales parecen acusar mucho más que EH Bildu el desgaste de apoyar a un gobierno con marcadas políticas de izquierda y concurren lastrados por heridas internas abiertas, sobre todo en su principal feudo, Bizkaia.

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Los socialistas, con el exlehendakari Patxi López como cabeza de lista en Bizkaia, encaran con esperanza los comicios en los que históricamente mejor resultados recaban y, de hecho, en 2023 ganaron las generales en Euskadi. El sondeo del Gobierno Vasco les sitúan como segunda fuerza con los mismos cinco escaños logrados en la victoria de hace cuatro años y de nuevo por encima del PNV.

El PP mantiene un suelo estable en el País Vasco, pero no le beneficiará partir con una alianza previa con Vox, partido que no ha logrado nunca representación para el Congreso en el País Vasco. Los populares han apostado por la mediática figura del joven Jon Echeverría por Gipuzkoa, pero recuperar el escaño en este territorio se antoja muy improbable.

Mientras que los partidos de ámbito nacional echarán el resto con la mirada puesta en La Moncloa, PNV y EH Bildu disputan el 29 de noviembre un primer asalto de las elecciones municipales y forales de 2027, en las que verdaderamente se van a jugar poder institucional, sobre todo en Gipuzkoa y Álava. EFE