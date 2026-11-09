Pezzolesi y Herzog se perderán la visita al Granada el próximo domingo

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- Los defensas Valentín Pezzolesi y Juanma Herzog se perderán la visita de la UD Las Palmas al Granada CF el próximo domingo, en la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, al formar parte de la convocatoria de la selección española sub-21 de fútbol para disputar dos encuentros amistosos.

Pezzolesi ha sido citado a última hora por David Gordo para suplir a Rafita (Málaga), aunque según ha informado la Real Federación Española de Fútbol el lateral hispano-argentino estará disponible para el equipo amarillo en el choque de este lunes ante el CD Eldense en el Estadio de Gran Canaria.

PUBLICIDAD

España jugará el próximo viernes en Almendralejo (Badajoz) contra Japón, y el siguiente martes, día 17, lo hará ante Albania en Tirana, en dos amistosos que servirán para empezar a preparar el Campeonato de Europa 2027, por lo que tanto Pezzolesi como Herzog estarían disponibles para jugar el domingo posterior, día 22, frente al Real Sporting de Gijón, también a domicilio. EFE

rg/mrgz/og