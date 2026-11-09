Pedro Sánchez estará en un acto del PSN este viernes en Pamplona

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, participará en un acto del Partido Socialista de Navarra (PSN) el próximo viernes, 13 de noviembre, en el frontón Labrit de Pamplona.
Sánchez estará en la capital navarra en el primer día de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
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En el acto, que comenzará a las 19.30 horas, contará con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite; la cabeza de lista de los socialistas navarros al Congreso y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el número de uno al Senado por Navarra, Ángel Moleón.
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