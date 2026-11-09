PACMA convoca una protesta en Medinaceli (Soria) para exigir el fin del Toro Jubilo

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Soria, 9 nov (EFE).- El Partido Animalista PACMA ha convocado una concentración este sábado en Medinaceli (Soria), que coincide con la celebración del Toro Jubilo, para exigir al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León que pongan fin a este festejo taurino por considerarlo "contrario al bienestar animal".

Según ha informado el partido, la protesta comenzará a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y contará con la participación del presidente nacional de PACMA, Javier Luna, y del candidato de la formación a la presidencia del Gobierno, Asier Esparza.

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Con esta movilización, el partido -que mantiene una campaña desde hace más de quince años contra este festejo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el pasado junio- pretende intensificar la presión social y convertir Medinaceli en "el nuevo Tordesillas", en alusión a la campaña que desarrolló contra el Toro de la Vega hasta conseguir su prohibición en 2016.

PACMA también ha anunciado que trasladará su denuncia a medios de comunicación y agencias internacionales para dar visibilidad al sufrimiento que, según sostiene, soporta el animal durante el ritual, que incluye su sujeción forzada y la colocación de fuego sobre su cabeza.

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El pasado julio, PACMA presentó una nueva demanda contra su celebración y un recurso contra su declaración como BIC, después de haber registrado en marzo más de medio centenar de páginas de alegaciones contra esa protección patrimonial.

La formación ya consiguió una sentencia favorable en primera instancia en septiembre de 2024 y la suspensión cautelar del festejo en noviembre de ese año.

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Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó posteriormente la sentencia al considerar que el acuerdo municipal impugnado no era recurrible, sin entrar a resolver el fondo del asunto y, en septiembre de 2025, también se revocó la suspensión cautelar.

La campaña de PACMA contra el Toro Jubilo se remonta al menos a 2010, cuando entregó 18.000 firmas a la Delegación Territorial de la Junta en Soria y, cuatro años después, respaldó su denuncia con un informe veterinario sobre los efectos físicos y psicológicos del festejo. EFE

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