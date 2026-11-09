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Olimpia mantiene el liderato en Honduras a la espera de fallo sobre su partido con Olancho

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Tegucigalpa, 8 nov (EFE).- Olimpia se mantiene como líder del torneo Apertura hondureño con 32 puntos y a la espera de la resolución oficial de su partido con Olancho, que fue suspendido cuando empataban 1-1.

En el cierre de la decimocuarta jornada Marathón derrotó por 2-0 a Choloma.

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Olancho, dirigido por el argentino Mauro De Giobbi, se adelantó en por medio de Óscar Almendárez. Sin embargo, el Olimpia igualó con un cabezazo del colombiano Yustin Arboleda.

El tanto de Arboleda provocó las protestas de los jugadores del Olancho, que cuestionaron una decisión arbitral relacionada con un saque de banda y se negaron a reanudar el encuentro, por lo que el árbitro suspendió el partido en el minuto 82.

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Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, encabeza la clasificación, seguido por Real España, que suma 29 tras empatar este domingo 1-1 con Independiente.

Real España, bajo la dirección del español Juan Ignacio Martínez, se puso en ventaja con un gol de Eddie Hernández, pero Independiente rescató el empate por medio de Isaí Martínez.

Génesis derrotó por 4-2 a Platense, que permanece en el penúltimo puesto con 8 puntos en 14 jornadas.

Bryan Félix, Joshua Nieto, Josman Figueroa y Ángel Alvarado marcaron para Génesis, que llegó a 15 unidades y ocupa la octava posición. Georgie Welcome, de penalti, y Elías García anotaron por Platense.

Marathón, que tiene al argentino Silvio Rudman como timonel, logró una victoria por 2-0 ante Choloma con un doblete de Albert Elis.

Con este triunfo, los dirigidos por Rudman ocupan el tercer lugar con 28 unidades, en tanto Choloma es noveno con 14.

El sábado, Universidad Pedagógica sorprendió al Motagua, dirigido por el español Javier López, por 1-0.

Marcelo Santos anotó el único gol del encuentro en el minuto 14. El partido fue suspendido al 83 por una tormenta eléctrica y posteriormente se dio por finalizado con el triunfo de los universitarios, que ocupan la sexta posición con 19 puntos.

En otro compromiso del sábado, Estrella Roja derrotó por 2-0 a Juticalpa, que tiene como entrenador al colombiano John Jairo López.

Óscar Rosales abrió el marcador y el argentino Nahuel Luna sentenció la victoria. Estrella Roja suma 19 puntos y ocupa el quinto puesto.

Juticalpa continúa en el último lugar con 6 unidades. EFE

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