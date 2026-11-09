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Miguel Ángel Velasco: una apuesta por la estabilidad para superar veinte años en Logroño

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Logroño, 9 nov (EFE).- El técnico Miguel Ángel Velasco ha decidido apostar por la estabilidad para él y su familia para seguir en el banquillo del Logroño y convertirse en una 'rareza' en el deporte profesional español ya que superará las dos décadas en el club riojano, como jugador y entrenador.

El propio Velasco y el gerente del club, Juanjo Acobi, han ofrecido este lunes una rueda de prensa después de que ayer se hiciera pública la renovación del entrenador por dos temporadas, hasta el final de 2029 "aunque ojalá sea mucho más tiempo".

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Así lo ha afirmado el responsable del club, que no ha dudado en definir a Velasco como el mejor entrenador de España -título que le concedió la Liga Asobal la pasada campaña- y ha incidido en su implicación en la entidad y su capacidad para formar a jugadores jóvenes.

Miguel Ángel Velasco (Nava de la Asunción. Segovia. 1984) llegó a Logroño en 2008 como jugador y tras un breve periodo integrado en el cuerpo técnico pasó a ser primer entrenador en 2018.

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"Aceptó el reto de coger un caramelo envenenado porque era un momento en el que se había perdido apoyo económico", ha explicado el responsable del club, que ha incidido en que "entonces vimos a un gran descubridor de talento".

Frente a la situación en la que llegó al banquillo "ahora pasamos por un momento más dulce, porque estamos en un gran momento deportivo, hemos recuperado masa social" y "hemos renovado el apoyo del patrocinador principal".

Todo ello ha ayudado, ha concluido Acobi, a poder renovar a Velasco "que es la figura más importante de la historia de este club", ha dicho.

El técnico segoviano ha reconocido en que desde que está en Logroño "hemos pasado buenos y malos momentos, pero siempre hemos tirado para adelante y hemos sacado jugadores debajo de las piedras".

Cree que "ahora llega una época mejor gracias al trabajo del club" al que le está "eternamente agradecido" por una oferta de renovación que le fue sencillo aceptar.

Porque, ha detallado, su oferta va ligada a la continuidad de gran parte de su actual plantilla, algo que espera comunicar de forma oficial en los próximos días, ha dicho.

"En años anteriores era complicado cambiar a más de media plantilla cada temporada y afortunadamente eso no está pasando ya", ha explicado el preparador, que cree que cuenta con un grupo de jugadores "con los que es sencillo trabajar".

"Claro que ha habido momentos en los que me he planteado si continuar o no y también he tenido llamadas de fuera, pero tuve la suerte de incorporarme a la selección de Hungría (como segundo entrenador) y eso me ha hecho no tener la necesidad de vivir balonmano internacional y aunque no descarto irme en el futuro, ahora prima más la estabilidad y mi familia esté encantada aquí", ha dicho.

Ha asumido que para el subcampeón de la Liga Asobal "es complicado mejorar" porque "cada vez es más difícil retener el talento que tenemos y traer jóvenes, porque todos los equipos estamos en el mismo mercado".

Sin embargo ha asegurado que "poco a poco hay más jugadores que prefieren la estabilidad frente a salir a ligas extranjeras donde van a cobrar más pero van a tener otras dificultades" y por eso "afortunadamente muchos jugadores y representantes priorizan venir aquí".

Por último, Velasco ha recordado que en lo que va de temporada "solo hemos perdido dos partidos" en España ante el Barcelona y en Europa ante el Gummersbach alemán -uno de los favoritos de la Liga Europea-, aunque "ahora viene una fase muy complicada" con partidos en los que se jugará seguir en la competición continental y en la parte alta de la nacional.EFE

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