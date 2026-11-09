Martes, 10 de noviembre de 2026

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FÚTBOL COPA DEL REY

Redacción Deportes. El Valencia se enfrenta en Mestalla como visitante al Tavernes de la Valldigna, de la sexta categoría del fútbol nacional (Grupo Sur de la Lliga Comunitat FFCV), y el Alavés visita al Anaitasuna de Azkoitia, de la División de Honor de Guipúzcoa (un escalón por debajo de la Tercera RFEF), en el campo de Txerloia, con capacidad para unos 1.500 espectadores, este martes en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

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. También se juegan los partidos Pamplona-Eibar, Mijas Las Lagunas-Real Jaén, Trival Valderas Alcorcón-Leganés y Amorebieta-UD Logroñés, que fueron aplazados en dos ocasiones, la primera a causa del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y la segunda, por el fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

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FÚTBOL SELECCIÓN

Las Rozas (Madrid). La selección española masculina de fútbol continúa preparándose para su próximo compromiso, ante la de la República Checa a domicilio el jueves dentro de la Liga de Naciones. Este martes tiene programado un entrenamiento a puerta cerrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11.00, seguido de una rueda de prensa del internacional del Betis Marc Roca a las 12:30, antes de tomar un vuelo rumbo a Praga a las 17.00.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES (F) REAL MADRID-PARÍS

Madrid. El Real Madrid, que ha empatado los tres partidos que ha disputado, necesita lograr por fin una victoria en la cuarta jornada de la Liga de Campeones femenina ante París FC, que este martes llega al estadio Alfredo Di Stéfano también necesitado y con tan solo dos puntos en su casillero.

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FÚTBOL OVIEDO

Oviedo. Raúl González Blanco, la leyenda del Real Madrid y de la selección española, es presentado este martes como nuevo entrenador del Real Oviedo, en el que volverá al banquillo tras su salida del Real Madrid Castilla al finalizar la campaña 2024/25. Desde las 13.30 en el estadio Carlos Tartiere.

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FÚTBOL GOLDEN BOY (Entrevista)

Sassuolo (Italia). Hasta Lamine Yamal reconoce que Pau Cubarsí es justo merecedor del 'Golden Boy' al mejor futbolista europeo menor de 21 años, según revela en una entrevista con la Agencia EFE el fundador del galardón, Massimo Franchi. Una unanimidad que se refleja en los 475 puntos de los 500 posibles que recibió el defensa español. Por Carlos Expósito.

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BALONCESTO EUROBASKET 2027 (F) ESPAÑÁ-REP. CHECA

Oviedo. La selección española inicia este martes ante la de la República Checa el camino para clasificarse para el Eurobasket femenino del próximo verano y lo hace en Oviedo, en la vuelta a casa de la hija pródiga, Iyana Martín.

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TENIS FINALES WTA (Entrevista)

Madrid. Garbiñe Muruguza, la única jugadora española en ganar el torneo individual de las Finales WTA, hace ahora un lustro (en Guadalajara, México, en el 2021), afronta su tercera edición como directora del torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras de cada temporada, esta vez en Indian Wells (California, Estados Unidos), que han arrancado sin la número uno del mundo, la kazaja Elena Rybakina y después de unos días previos marcados por algunas controversias. Por Santiago Aparicio.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Madrid. Presentación de la carrera "Ponle Freno 2026", con la asistencia, entre otros, de Abel Antón y Martín Fiz (12.00. Estadio Vallehermoso).

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BALONCESTO

- Fase de clasificación para el Europeo femenino: España-República Checa, en Oviedo (20.30). (FOTO)

- Eurocopa. 7ª jornada: Kids&Us Manresa-KK Bosna (20.30).

- Liga de Campeones. 4ª jornada: Surne Bilbao Basket-Alba Berlín (20.00).

. Liga de Campeones. Última hora del partido de la 4ª jornada UCAM Murcia-Bamberg.

- Euroliga. Última hora del partido de la 10ª jornada Partizan-Kosner Baskonia (20.45).

- Eurocopa. Última hora de los partidos de la 7ª jornada Siauliai-La Laguna Tenerife y Le Mans-San Pablo Burgos.

- Copa de Europa FIBA. Última hora del partido de la 6ª jornada Dinamo Bucarest-FIATC Girona.

- NBA: New York Knicks Milwaukee Bucks (01.30), Philadelphia 76ers Boston Celtics (02.00), Phoenix Suns Los Angeles Clippers y Utah Jazz Miami Heat (03.00), Sacramento Kings Orlando Magic (04.00) y Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder (05.00).

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BALONMANO

- Copa de la Reina. Sorteo de la segunda ronda (12.00. Sede de la RFEBM).

- Liga ASOBAL. Pendiente de la 3ª jornada: Barça-Caserío Ciudad Real (19.00).

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CICLISMO

- Comienza el juicio contra los cuatro activistas propalestinos que irrumpieron durante la contrarreloj de La Vuelta el 11 de septiembre de 2025 en Valladolid y por el que la Fiscalía pide una pena dos años de prisión -a los que suma otros seis meses para dos de ellos.

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FÚTBOL

- Selección española. Entrenamiento cerrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11.00 y rueda de prensa del internacional del Betis Marc Roca a las 12:30. (FOTO) (VÍDEO)

. A las 17:00, salida del vuelo Madrid-Praga.

- Copa del Rey. Primera ronda (FOTO). Crónicas de los partidos Anaitasuna-Alavés (19:00) y Tavernes de la Valldigna-Valencia (21:00).

. También se juegan (resumen) los encuentros Pamplona-Eibar (19.00) y Mijas Las Lagunas-Real Jaén y Trival Valderas Alcorcón-Leganés (20:00), Amorebieta-UD Logroñés (20:00).

- Liga de Campeones femenina. 4ª jornada (FOTO): Real Madrid-París (18.45).

- Liga de Campeones femenina. Rueda de prensa del entrenador del Barcelona, Pere Romeu, y Aitana Bonmatí en la antesala del choque de la 4ª jornada del jueves ante el Arsenal (13.00. Ciudad Deportiva Joan Gamper).

. Rueda de prensa de la entrenadora del Arsenal Renée Slegers y una jugadora (19.00. Ciudad Deportiva Joan Gamper).

- Copa de Europa femenina. Previa del partido Fenerbahce-Real Sociedad.

- Oviedo. Presentación oficial de Raúl González como nuevo entrenador del Real Oviedo (13.30. Sala de prensa del Carlos Tartiere) (FOTO) (VÍDEO)

- Entrevista con el fundador del Golden Boy, Massimo Franchi, al dñía siguiente de anunciarse el premio masculino para Pau Cubarsí. Por Carlos Expósito. (VÍDEO)

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FÚTBOL SALA

- Rafael Louzán, presidente de la RFEF, recibe a la selección española campeona de la Finalissima (13.15, Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol).

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MOTOCICLISMO

- Valencia. Presentación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP (12.00. Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias).

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NATACIÓN

- Aguas abiertas (informe). La española Ángela Martínez, de 22 años, y el mexicano Paulo Strehlke, de 20 años, forman parte de la nueva generación que amenaza el dominio de la australiana Moesha Johnson y el alemán Florian Wellbrock en la natación de aguas abiertas. Por Arturo Salgado Gudiño (FOTO)

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TENIS

- Entrevista con Garbiñe Muguruza, directora de las Finales WTA. Por Santiago Aparicio. (VÍDEO)

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Este martes, desde las 21.00 CET/20.00 GMT: Marta Kostyuk (UKR)-Jessica Pegula (USA) y Coco Gauf (USA)-Linda Nosková (CZE).

- Torneo ATP 250 de Estocolmo (hasta 14).

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WATERPOLO

- Liga de Campeones. Tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones: Olympiacos (GRE)-Sabadell (18.30)

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EFE/dep

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