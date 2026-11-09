Marc Santos cumple 16 años y ya puede firmar su primer contrato profesional con el Levante

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Valencia, 9 nov (EFE).- Marc Santos, defensa del Levante, cumple este lunes 16 años y alcanza así la edad mínima para poder firmar legalmente su primer contrato profesional, un paso que permitirá al club formalizar la vinculación con el jugador más joven en debutar con el cuadro levantinista.

Nacido el 9 de noviembre de 2010 en Massanassa (Valencia), Santos se estrenó con el primer equipo levantinista el pasado 16 de agosto, en el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Espanyol, cuando tenía 15 años y 280 días. Aquel debut le convirtió en el futbolista más joven de la historia del Levante y en el tercero de menor edad en estrenarse en la máxima categoría del fútbol español.

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Con 16 años, el valenciano puede firmar ya su primer contrato profesional con el Levante, que como marca la normativa al tratarse de un menor de edad, podrá ser como máximo de tres años de duración.

El lateral izquierdo, que lleva en la cantera granota desde las categorías inferiores, ha ido adelantando etapas en su formación hasta incorporarse a la dinámica del primer equipo. Su progresión le permitió debutar también con el Juvenil A, en División de Honor, y con el Atlético Levante, en Tercera Federación, antes de dar el salto al fútbol profesional.

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Santos ha participado esta temporada en tres compromisos del primer equipo, con 48 minutos disputados. Su estreno se produjo en la primera jornada, ante el Espanyol, y volvió a tener minutos el pasado 31 de octubre frente al Atlético de Madrid, en el Ciutat de València, y este pasado domingo ante el Celta en Vigo.

El defensa también ha formado parte de las selecciones españolas inferiores, con participaciones en los combinados sub-16 y sub-17, una trayectoria que acompaña su progresión en el fútbol de clubes. EFE

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