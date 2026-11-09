Magda Linette gana en Chennai y vuelve a levantar un título más de dos años después

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- La polaca Magda Linette se proclamó este lunes campeona del torneo WTA 250 de Chennai (India), sobre superficie dura, al imponerse en la final a la filipina Janice Tjen, campeona en 2025, por 7-5, 1-6 y 4-6 en dos horas y 52 minutos, y volvió a levantar un título más de dos años después de hacerlo por última vez en Praga.

La final tuvo que disputarse un día después de lo previsto debido a la lluvia y la mala calidad del aire en la jornada precedente, una circunstancia que obligó a aplazar el partido.

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Sobre la pista, Linette, de 34 años, comenzó el partido perdiendo el primer set y teniendo que remontar en los dos siguientes para poder llevarse el triunfo en un duelo en el que solo cedió dos juegos con su servicio.

Este es el cuarto triunfo de la carrera profesional de Magda Linette, 68 del mundo, tras conquistar anteriormente los torneos WTA 250 de Nueva York (2019), Hua Hin (2020) y Praga (2024). De hecho, su última final fue en la ciudad checa el 26 de julio de 2024. EFE

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